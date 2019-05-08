Galatasaray'a yenilerek şampiyonluk yarışında ağır bir darbe alan Beşiktaş'ta yönetim yeni sezonun transfer çalışmalarına devam ediyor.

İsmi son olarak Arjantin devi Boca Juniors ile anılan Gary Medel'in takımdan ayrılma ihtimaline karşılık alternatif isim arayışlarına giren siyah-beyazlılar için Portekiz'den önemli bir iddia geldi. Ülke basınından O Jogo gazetesinin haberine göre Beşiktaşlı yöneticiler, geçtiğimiz sezon ülkemizde Bursaspor forması da giyen Nijeryalı ön libero Mikel Agu'nun peşinde.

Bonservisi Porto'da bulunan ve şu an Vitoria Setubal'de kiralık olarak forma giyen 25 yaşındaki futbolcu için kulübüyle görüşmeler yapan kurmayların, transfer için önemli aşama kaydettiği bildirildi.

Porto ile 2021 yılına dek sözleşmesi bulunan Agu'un bonservisi için konuşulan rakamın 2-2.5 milyon Euro arasında olduğu ifade edilirken kiralama seçeneği de gündeme gelebilir.