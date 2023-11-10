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        Beşiktaş'ta Milot Rashica, Başakşehir maçında yok!

        Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Milot Rashica, ülkesi Kosova'nın İsrail'le oynayacağı maçın aday kadrosuna davet edildiği için ligdeki Başakşehir karşılaşmasında forma giyemeyecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.11.2023 - 13:26 Güncelleme: 10.11.2023 - 13:26
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        Rashica, Başakşehir maçında yok!
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        Beşiktaş Kulübü, Kosova Milli Takımı'na davet edilen Milot Rashica'nın Başakşehir maçında forma giyemeyeceğini açıkladı.

        Milot Rashica, Kosova'nın İsrail ile oynayacağı erteleme maçı için milli takım kampına katılacak.

        Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

        "Kosova ile İsrail arasında 15 Ekim 2023 tarihinde oynanması planlanan Kosova-İsrail UEFA 2024 Eleme müsabakası, UEFA'nın kararı doğrultusunda 12 Kasım Pazar günü oynanacaktır. Kosovalı futbolcumuz Milot Rashica, Kosova Futbol Federasyonu tarafından söz konusu maçın aday kadrosuna davet edilmiştir.

        FIFA talimatları doğrultusunda bugün ülkesine giderek milli takım kampına katılacak olan Milot Rashica, Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 12 Kasım Pazar günü Tüpraş Stadyumu'nda Rams Başakşehir ile oynayacağı müsabakanın kadrosunda yer alamayacaktır."

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