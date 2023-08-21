Beşiktaş'ta Milot Rashica ve Alex Oxlade-Chamberlain ilk maçlarına çıktı Beşiktaş'ta yeni transferler Milot Rashica ve Alex Oxlade-Chamberlain, Pendikspor maçıyla birlikte ilk kez siyah-beyazlı formayı giydi.

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Beşiktaş, sahasında mücadele ettiği Pendikspor’la 1-1 berabere kaldı. Kartal’da yeni transferler Milot Rashica ve Chamberlain de bu müsabakayla birlikte ilk kez siyah-beyazlı formayı giydi.

Kosovalı futbolcu Rashica, 60. dakikada Rosier, İngiliz oyuncu Chamberlain de yine aynı dakikada Muleka’nın yerine oyuna dahil oldu.

Siyah-beyazlı taraftarlar, iki futbolcuya da oyuna girerken büyük destekte bulundular.