Beşiktaş'ta Onana 7 maç sonra görev aldı
Beşiktaş'ta yeni transferlerden Jean Onana, 7 resmi maç sonra süre aldı
Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı isimlerden olan Jean Onana, Lugano ile oynanan maçta 7 maçlık aranın ardından siyah-beyazlı formayla görev yaptı.
Bu sezon oynanan müsabakalarda forma şansı bulamayan Onana, ligin 2. haftasında oynanan Pendikspor maçında oyuna sonradan girerek 1 dakika sahada kalmıştı.
Onana, Dinamo Kiev maçlarının ardından ligde oynanan Sivasspor, Trabzonspor, Kayserispor, Adana Demirspor ve Konyaspor maçlarında oynamamıştı.