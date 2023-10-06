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        Beşiktaş'ta Onana 7 maç sonra görev aldı

        Beşiktaş'ta yeni transferlerden Jean Onana, 7 resmi maç sonra süre aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 00:37 Güncelleme: 06.10.2023 - 00:37
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        Beşiktaş'ta Onana 7 maç sonra görev aldı
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        Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı isimlerden olan Jean Onana, Lugano ile oynanan maçta 7 maçlık aranın ardından siyah-beyazlı formayla görev yaptı.

        Bu sezon oynanan müsabakalarda forma şansı bulamayan Onana, ligin 2. haftasında oynanan Pendikspor maçında oyuna sonradan girerek 1 dakika sahada kalmıştı.

        Onana, Dinamo Kiev maçlarının ardından ligde oynanan Sivasspor, Trabzonspor, Kayserispor, Adana Demirspor ve Konyaspor maçlarında oynamamıştı.

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