Onur maçın ardından "Benim için çok iyi bir maç oldu. Takım arkadaşlarım ilk günden beri bana çok destek verdiler. Hemen hemen 4 haftadır buradayım. Aylardır, yıllardır buradayım gibi hissediyorum. Bunu da en iyi performansımla göstermek istedim." dedi.