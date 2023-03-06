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Beşiktaş'ta Onur Bulut göze girdi

Beşiktaş'ın Kayserispor'dan kadrosuna kattığı Onur Bulut ilk maçında Ankaragücü karşısında göze girdi

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  • Beşiktaş'ta Onur Bulut göze girdi

    Beşiktaş'ın Ankaragücü ile oynadığı maçta yeni transfer Onur Bulut da ilk kez şans buldu.
  • Beşiktaş'ta Onur Bulut göze girdi

    90 dakika sahada kalan Onur, hem savunmadaki başarılı görüntüsüyle dikkat çekti hem de hücuma da hareket getirdi. Onur'un bu performansıyla 11'de yer alması ve Rosier'in kulübede kalması bekleniyor.

     
  • Beşiktaş'ta Onur Bulut göze girdi

    Beşiktaş ile bu sezon ilk resmi maçına çıkan Onur Bulut,bu sezon Kayserispor formasıyla ligde çıktığı 21 maçta 3 gol 3 asist kaydetmişti.
  • Beşiktaş'ta Onur Bulut göze girdi

    Onur maçın ardından "Benim için çok iyi bir maç oldu. Takım arkadaşlarım ilk günden beri bana çok destek verdiler. Hemen hemen 4 haftadır buradayım. Aylardır, yıllardır buradayım gibi hissediyorum. Bunu da en iyi performansımla göstermek istedim." dedi.

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