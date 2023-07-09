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        Beşiktaş'ta Redmond bilmecesi çözülüyor!

        Geçen sezonun son virajında performansını artıran Nathan Redmond için Siyah-Beyazlı yönetim yoğun mesai harcıyor. Fakat yıldız oyuncunun transferi zor gözüküyor. İngiliz futbolcunun geleceği belirsizliğini korurken kararını bu hafta yönetime bildirmesi bekleniyor. İşte detaylar...

        Habertürk
        Giriş: 09.07.2023 - 12:04
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        Beşiktaş'ta geleceği merak edilen isimlerin başında Nathan Redmond geliyor. 

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        Geçtiğimiz sezon özellikle son haftalarda iyi bir performans sergileyen yıldız oyuncu için yoğun çaba devam ediyor. 

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        Sözleşmesi sonra eren İngiliz futbolcu, sezonun bitmesinden bu yana yönetimle görüşmelere devam ediyor.

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        BU HAFTA KARARINI İLETECEK

        29 yaşındaki oyuncu, hafta başında siyah beyazlılara kararını iletecek.

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        Redmond, Beşiktaş'ta kalmayı kabul etmesi halinde takımın Almanya kampına katılacak.

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        İngiliz futbolcu, geçen sezon siyah beyazlılarla tüm kulvarda 28 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 6 kez fileleri havalandıran Redmond, 6 da asist yaptı.

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