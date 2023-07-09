Beşiktaş'ta Redmond bilmecesi çözülüyor!
Geçen sezonun son virajında performansını artıran Nathan Redmond için Siyah-Beyazlı yönetim yoğun mesai harcıyor. Fakat yıldız oyuncunun transferi zor gözüküyor. İngiliz futbolcunun geleceği belirsizliğini korurken kararını bu hafta yönetime bildirmesi bekleniyor. İşte detaylar...
Beşiktaş'ta geleceği merak edilen isimlerin başında Nathan Redmond geliyor.
Geçtiğimiz sezon özellikle son haftalarda iyi bir performans sergileyen yıldız oyuncu için yoğun çaba devam ediyor.
Sözleşmesi sonra eren İngiliz futbolcu, sezonun bitmesinden bu yana yönetimle görüşmelere devam ediyor.
29 yaşındaki oyuncu, hafta başında siyah beyazlılara kararını iletecek.
Redmond, Beşiktaş'ta kalmayı kabul etmesi halinde takımın Almanya kampına katılacak.
İngiliz futbolcu, geçen sezon siyah beyazlılarla tüm kulvarda 28 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 6 kez fileleri havalandıran Redmond, 6 da asist yaptı.