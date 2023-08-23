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        Beşiktaş'ta rota Koray Günter!

        Stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş, İtalya Serie A'da Hellas Verona forması giyen Koray Günter'i gündemine aldı.

        Oğuzhan Genç
        ogenc@haberturk.com
        Giriş: 23.08.2023 - 10:22 Güncelleme: 23.08.2023 - 10:22
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        Beşiktaş'ta rota Koray Günter!
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        Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor.

        Teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda arayışlarını sürdüren siyah-beyazlılarda öncelikli hedeflerden birisi de stoper takviyesi...

        Beşiktaşlı kurmaylar bu doğrultuda İtalya'da Hellas Verona forması giyen Koray Günter'i gündemine aldı.

        Siyah-beyazlılar, 29 yaşındaki futbolcuyu kadroya katmak için nabız yoklamaya başladı.

        Koray Günter'in İtalyan ekibiyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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