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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Sali̇h Uçan opsi̇yondan uzak kaldı!

        Beşiktaş'ta Sali̇h Uçan opsi̇yondan uzak kaldı!

        Beşiktaş ile sözleşmesi biten Salih Uçan uzatma maddesini yerine getiremedi. Salih'le yola devam edilmesi düşük ihtimal olarak gösterilirken orta sahaya yeni bir takviye daha yapılması planlanıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Haziran 2026 - 12:04 Güncelleme:
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        Salih Uçan opsiyondan uzak kaldı!

        Beşi̇ktaş’ta yeni̇ sezon planlamaları başladı. Si̇yah-beyazlılarda sözleşmesi̇ bi̇ten i̇si̇mlerden Sali̇h Uçan i̇se sözleşme uzatma maddesi̇ni̇ yeri̇ne geti̇remedi̇.

        2000 daki̇ka oynarsa sözleşmesi̇ uzar maddesi̇ bulunan tecrübeli̇ futbolcu , 514 daki̇ka süre aldı.

        Sözleşmesi̇ sona eren Sali̇h, Si̇yah-beyazlılarla son bi̇r durum değerlendirmesi̇ daha yapacak.

        Sali̇h’le yola devam edi̇lmesi̇ düşük i̇hti̇mal olarak gösteri̇li̇rken orta sahaya yeni̇ bi̇r takvi̇ye daha yapılması planlanıyor.

        Beşi̇ktaş'ta bu sezon 23 maça çıkan Sali̇h, sadece 7 maçta 11 başlarken 1 gol ve 1 asist üretti̇.

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