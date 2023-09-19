Beşiktaş'ta Şenol Güneş ilk 11'i değiştiriyor!
Trabzonspor'a 3-0 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in kadro tercihi tartışılırken, deneyimli teknik adamın Club Brugge mücadelesinde ilk 11'de değişiklik yapacağı öğrenildi.
Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor'a 3-0 mağlup olan ve 24 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Beşiktaş'ta gözler perşembe akşamı Club Brugge ile oynanacak UEFA Konferans Ligi maçına çevrildi.
Grupta kağıt üzerinde en zorlu rakibiyle karşılaşacak olan siyah-beyazlılarda Şenol Güneş'in nasıl bir kadroyla takımını sahaya süreceği merak konusu...
Trabzonspor karşısında Aboubakar, Muleka ve Masuaku gibi as oyuncularını yedek oturtan ve bu nedenle eleştirilen deneyimli teknik adamın, Belçika deplasmanında farklı bir 11 tercih edeceği öğrenildi.
ABOUBAKAR, MASUAKU, AMARTEY, MULEKA...
Şenol Güneş'in Aboubakar ve Masuaku'yu yeniden 11'e monte etmesi bekleniyor.
Bu sezon Beşiktaş'ın oynadığı tüm resmi maçlarda görev yapan Onur Bulut'un ise maça yedek kulübesinde başlayacağı öğrenildi.
CENK VE NECİP KULÜBEYE
Trabzonspor maçında ileri uçta etkisiz kalan Cenk Tosun ile stoperde forma giyen Necip Uysal ise yedeğe çekilecek.