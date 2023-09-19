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Beşiktaş'ta Şenol Güneş ilk 11'i değiştiriyor! Trabzonspor'a 3-0 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in kadro tercihi tartışılırken, deneyimli teknik adamın Club Brugge mücadelesinde ilk 11'de değişiklik yapacağı öğrenildi. Habertürk Giriş: 19.09.2023 - 10:13 Güncelleme: 19.09.2023 - 10:13 facebook

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Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor'a 3-0 mağlup olan ve 24 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Beşiktaş'ta gözler perşembe akşamı Club Brugge ile oynanacak UEFA Konferans Ligi maçına çevrildi.

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Grupta kağıt üzerinde en zorlu rakibiyle karşılaşacak olan siyah-beyazlılarda Şenol Güneş'in nasıl bir kadroyla takımını sahaya süreceği merak konusu...