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        Beşiktaş'ta Shakhtar Donetsk mesaisi!

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Shakhtar Donetsk ile oynayacağı rövanş maçın hazırlıklarına, bugün salonda yaptığı antrenmanla başladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 20:04 Güncelleme: 25.07.2025 - 20:04
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        Beşiktaş'ta Shakhtar Donetsk mesaisi!
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        BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer’in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon çalışmasıydı. Rejenerasyon çalışmasıyla başlayan idman, daha sonra yapılan esneme çalışmasıyla tamamlandı.

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Shakhtar Donetsk ile oynayacağı rövanş maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından pazar günü saat 10.00 ve 14.00’te basına kapalı yapacağı antrenmanlarla devam edecek.

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