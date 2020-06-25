Oğuzhan Genç ogenc@haberturk.com

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta bek konusunda hareketli saatler yaşanıyor. Habertürk Spor'dan Oğuzhan Genç'in haberine göre; sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Caner Erkin'le yolları ayıracak olan siyah-beyazlılar, bu bölge için Sergen Yalçın'ın da eski öğrencisi olan Alanyasporlu Fabrice N'Sakala ile anlaşmıştı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 29 yaşındaki futbolcu, Kartal'dan senelik 800 bin Euro kazanacak. N'Sakala'nın yanı sıra Sergen Yalçın'ın son maçlarda şans verdiği Rıdvan Yılmaz da Beşiktaş'ın yeni sezondaki sol beklerinden birisi olacak.

GÖZLER GÖKHAN GÖNÜL'DE

Beşiktaş'ta sol bekte bunlar yaşanırken gözler de sağ beke çevrildi. Tıpkı Caner gibi sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Gökhan Gönül'le yönetimin bu hafta masaya oturması bekleniyor. Sergen Yalçın'ın da takımda kalmasını istediği tecrübeli futbolcuya indirimli sözleşme üzerinden 1+1 yıllık kontrat teklif edilecek. Eski takımı Fenerbahçe'nin de peşinde olduğu bilinen Gökhan Gönül'ün kararına göre sağ bekte gelecek sezonun tablosu netleşecek.