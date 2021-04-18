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Beşiktaş'ta, Sivasspor maçı hazırlıkları

Beşiktaş, Süper Lig'in 36. haftasında 20 Nisan Salı günü Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş'ta, Sivasspor maçı hazırlıkları

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan antrenman, 5'e 2, dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları ve mini kale maçla devam etti. İdman, yarı sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve özel uçakla Sivas'a gidecek.

Bu arada antrenmanı Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Adnan Demir ile futboldan sorumlu icra kurulu üyesi Cenk Sümer de izledi.

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