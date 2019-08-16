Beşiktaş’ta sakatlığı süren Burak Yılmaz’ın dışında bir golcü daha almak isteyen yönetim, Hollandalı forvet Bas Dost’u transfer
gündemine aldı.
Siyah-beyazlılar, Khouma Babacar’ı kiralama teklifine İtalyan ekibi Sassuolo’dan olumlu cevap alamadığı için rotayı Bost’a çevirdi. Portekiz ekiplerinden Sporting Lizbon forması giyen 30 yaşındaki golcü oyuncunun kulübüyle 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
1,96’lık Bas Dost için bir senelik kiralama teklifi yapılacak. Eğer Portekiz kulübü kiralama konusunda ikna edilebilirse Hollandalı
yıldız gelecek sezon Beşiktaş formasını giyecek. Bast Dost geçen sezon 35 maçta 23 defa fileleri havalandırmıştı.
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