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Beşiktaş'ta sözleşmesi biten 9 futbolcu!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta 1 Temmuz itibarıyla 9 oyuncunun sözleşmeleri resmen sona erdi. İşte o isimler...

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  • Beşiktaş'ta sözleşmesi biten 9 futbolcu!

    Kadroya takviye için temaslarını sürdüren Beşiktaş'ta 1 Temmuz itibarıyla sözleşmesi biten isimler de belli oldu.

     
  • Beşiktaş'ta sözleşmesi biten 9 futbolcu!

    Siyah-beyazlılarda 9 futbolcunun kontratı noktalanırken bunlardan ikisini kadroda tutmak için görüşmeler sürüyor. İşte o yıldızlar...
  • Beşiktaş'ta sözleşmesi biten 9 futbolcu!

    Nathan Redmond

    Serbest durumdaki Redmond için sözleşme uzatma teklifine yanıt merakla bekleniyor. Siyah-beyazlılarda kalmaya sıcak baksa da doğum yapacak olan eşinin İngiltere'ye dönme isteği nedeniyle ülkesindeki seçenekleri de değerlendiren Redmond'ın kesin kararını bu hafta iletmesi bekleniyor.
  • Beşiktaş'ta sözleşmesi biten 9 futbolcu!

    Tayfur Bingöl

    Alanyaspor'dan yarım sezonluğuna kiralanan tecrübeli oyuncunun satın alma opisyonu ise 1.5 milyon Euro olarak belirlenmişti. Yerli rotasyonu için siyah-beyazlılar, bonservisini almayı istese de bu rakamda indirim bekleniyor. Beşiktaş'ın Akdeniz elibine önerisi ise 500 bin Euro...
  • Beşiktaş'ta sözleşmesi biten 9 futbolcu!

    Kevin NKoudou

    Beşiktaş'a 2019'da bonservisinin yarısına 4.5 milyon Euro ödenerek Tottenham'dan transfer edilen NKoudou 4 yıllık macerasını noktaladı. Sakatlıklardan çok çeken 28 yaşındaki futbolcu, 108 maçta 21 gol ve 9 asist üretti.
  • Beşiktaş'ta sözleşmesi biten 9 futbolcu!

    Atiba

    Beşiktaş'ın efsaneleri arasına giren Atiba Hutchinson, futbol hayatını noktaladı. Atiba 2013'ten beri formasını giydiği siyah-beyazlılarda 334 maçta 27 gol ve 37 asist üretti.
  • Beşiktaş'ta sözleşmesi biten 9 futbolcu!

    Welinton

    Sergen Yalçın döneminde Alanyaspor'dan kadroya katılan Welinton da Beşiktaş'a veda eden isimlerden. 34 yaşındaki Brezilyalı stoper, Süper Lig'in yeni ekibi Pendikspor ile anlaşmaya vardı.

     
  • Beşiktaş'ta sözleşmesi biten 9 futbolcu!

    Maxim

    Deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen Gaziantep FK'dan kiralanan Maxim, beklentileri karşılayamadı. Antep'teki başarılı performansını Beşiktaş'ta gösteremeyen Rumen futbolcunun bonservisi alınmayacak.
  • Beşiktaş'ta sözleşmesi biten 9 futbolcu!

    Dele Alli

    Beşiktaş'a büyük umutlarla transfer edilen İngiliz futbolcu, performansıyla hayal kırıklığı yaratmıştı. Sakatlanan ve nisan ayında olduğu ameliyatla sezonu kapatan Dele Alli'nin sözleşmesi de resmen sona ermiş oldu. 
  • Beşiktaş'ta sözleşmesi biten 9 futbolcu!

    Muhayer Oktay

    Beşiktaş'ın 2019 devre arasında Düsseldorf 2'den 210 bin Euro'ya transfer ettiği Muhayer Oktay, geleceğe yatırım olarak görüldü. Ancak 24 yaşına gelen futbolcu, geldiğinden bu yana hiçbir hoca tarafından tercih edilmedi. Beşiktaş'ta ikisi kupa biri lig olmak üzere 3 maça çıkabilen Muhayer, toplam 140 dakika süre alabildi. Muhayer, ikinci sezonunda Giresunspor'a kiralansa da orada da tutunamadı.
  • Beşiktaş'ta sözleşmesi biten 9 futbolcu!

    Emre Yıldız

    2020'de Beşiktaş'ta profesyonel sözleşmeye imza atan orta saha oyuncusunun da sözleşmesi noktalandı. Emre Yıldız, sırasıyla 24 Erzincanspor, Ergene Velimeşe ve son olarak Elazığspor'a kiralanmıştı.

     

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