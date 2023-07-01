Beşiktaş'ta sözleşmesi biten 9 futbolcu!

Muhayer Oktay

Beşiktaş'ın 2019 devre arasında Düsseldorf 2'den 210 bin Euro'ya transfer ettiği Muhayer Oktay, geleceğe yatırım olarak görüldü. Ancak 24 yaşına gelen futbolcu, geldiğinden bu yana hiçbir hoca tarafından tercih edilmedi. Beşiktaş'ta ikisi kupa biri lig olmak üzere 3 maça çıkabilen Muhayer, toplam 140 dakika süre alabildi. Muhayer, ikinci sezonunda Giresunspor'a kiralansa da orada da tutunamadı.