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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Beşiktaş'ta Tayyip Talha Sanuç derbide şüpheli!

Beşiktaş'tan Rosier ve Tayyip Talha Sanuç için sakatlık açıklaması gelirken genç stoper milli takım kadrosundan da çıkarıldı. Tayyip Talha'nın derbide oynayıp oynamayacağı ise belirsiz...

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  • Beşiktaş'ta Tayyip Talha Sanuç derbide şüpheli!

    Beşiktaş'ta Valentin Rosier'e boyun kisti nedeniyle cerrahi işlem uygulandı.
  • Beşiktaş'ta Tayyip Talha Sanuç derbide şüpheli!

    Kulüpten yapılan açıklamada, "Boyun bölgesinde şişlik ve ağrı şikayeti nedeniyle tetkikleri yapılan Rosier'in değerlendirmesinde, kistik oluşum (enfekte tiroglossal kist) tespit edilmiş olup oyuncumuza Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde cerrahi tedavi uygulanmıştır. Başarılı bir cerrahi işlem geçiren Rosier'in tedavi süreci devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.
  • Beşiktaş'ta Tayyip Talha Sanuç derbide şüpheli!

    Rosier'in ise 4-5 gün sonra bireysel antrenmanlara başlayabileceği öğrenildi. 

     
  • Beşiktaş'ta Tayyip Talha Sanuç derbide şüpheli!

    TAYYİP TALHA DERBİDE BELİRSİZ

    İstanbulspor maçında sakatlık geçiren Tayyip Talha'nın ise çekilen MR'ında sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiği belirtildi. 
  • Beşiktaş'ta Tayyip Talha Sanuç derbide şüpheli!

    A Milli Takım kadrosundan çıkarılan Tayyip'in Fenerbahçe derbisine yetiştirilmeye çalışılacağı ifade edildi.
  • Beşiktaş'ta Tayyip Talha Sanuç derbide şüpheli!

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