Beşiktaş'ta teknik heyet ve futbolcular bayramlaştı
Beşiktaş'ta futbolcular ve teknik heyet, Ümraniye BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenmandan önce bir araya gelerek bayramlaştı.
Giriş: 10.04.2024 - 13:19 Güncelleme: 10.04.2024 - 13:19
Beşiktaş Futbol A Takımı'nda bayramlaşma töreni yapıldı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri’ndeki antrenmandan önce düzenlenen bayramlaşma töreninde Futbol A Takımı bir araya geldi.
Futbolcular, teknik direktör Fernando Santos ile teknik ekibin bayramını tebrik etti.
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