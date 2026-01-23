Habertürk
        Beşiktaş'ta transfer gelişmesi: Agbadou ve Tavares'te frene bastı!

        Beşiktaş'ta transfer gelişmesi: Agbadou ve Tavares'te frene bastı!

        Beşiktaş hem Emmanuel Agbadou hem de Nuno Tavares transferlerinde sürekli değişen talepler nedeniyle frene bastı.

        Giriş: 23.01.2026 - 22:41 Güncelleme: 23.01.2026 - 22:41
        Beşiktaş, Agbadou ve Tavares'te frene bastı!
        Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta iki flaş gelişme yaşandı.

        Siyah-Beyazlılar, hem Emmanuel Agbadou hem de Nuno Tavares transferlerinde sürekli değişen talepler nedeniyle frene bastı.

        Agbadou için uzun süredir devam eden pazarlıklarda Beşiktaş'ın fiyat artırdığı tekliflere Wolverhampton'dan da artışla yanıt geldi.

        Tavares konusunda da Lazio'nun bonservis inadı kırılsa da oyuncun değişen talepleri Beşiktaş'ı transferden uzaklaştırdı.

        Siyah-beyazlılar, iki bölge için de alternatif isimler için harekete geçti.

