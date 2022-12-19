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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Beşiktaş'ta transfer gelişmesi! Saiss'e 2 talip

Fas Milli Takımı'yla 2022 Dünya Kupası'nda yarı final oynayan Romain Saiss'e İtalya'dan iki talip çıktı. İşte siyah-beyazlılardaki transfer gelişmesine dair detaylar...

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  • Beşiktaş'ta transfer gelişmesi! Saiss'e 2 talip

    Beşiktaş'ın sezon başında bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı Romain Saiss'in Dünya Kupası'nın ardından transferin de gözdesi oldu. 
  • Beşiktaş'ta transfer gelişmesi! Saiss'e 2 talip

    Fas Milli takımıyla Dünya Kupası'nda yarı final oynayan tecrübeli stopere İtalya Serie A'dan talip çıktı. 
  • Beşiktaş'ta transfer gelişmesi! Saiss'e 2 talip

    Fiorentina ve Bologna kulüpleri Beşiktaş yönetimiyle temasa geçmeye hazırlanıyor.
  • Beşiktaş'ta transfer gelişmesi! Saiss'e 2 talip

    Fas'ın Dünya Kupası'nda oynadığı 6 maçın 5'ine kaptan olarak çıkan Romain Saiss, Fransa'nın L'Equipe gazetesi tarafından turnuvanın en iyi 11'ine seçildi. 
  • Beşiktaş'ta transfer gelişmesi! Saiss'e 2 talip

    Fas Dünya Kupası'nda kalesinde 5 gol görürken, bu gollerin 3'ü Saiss'in sahada olmadığı maçlarda oldu.
  • Beşiktaş'ta transfer gelişmesi! Saiss'e 2 talip

    Kariyerinde Clermont, AC Le Havre ve Angers gibi Fransız takımlarında oynayan Romain Saiss, Beşiktaş'a gelmeden son 6 sezonu İngiltere Premier Lig takımı Wolverhampton'da geçirmişti. 
  • Beşiktaş'ta transfer gelişmesi! Saiss'e 2 talip

    Beşiktaş ile 11 maça çıkan 32 yaşındaki stoperin sözleşmesi 2024 yazında bitiyor. 
  • Beşiktaş'ta transfer gelişmesi! Saiss'e 2 talip

    Beşiktaş yönetiminin iyi bir teklif gelmesi halinde Saiss'in durumunu değerlendirmeye alabilir.
  • Beşiktaş'ta transfer gelişmesi! Saiss'e 2 talip

    Saiss, Beşiktaş'ta bu sezon 11 maçta görev aldı.
  • Beşiktaş'ta transfer gelişmesi! Saiss'e 2 talip

    Dünya Kupası'nda sakatlanan tecrübeli futbolcunun Beşiktaş'ın Gaziantep ile oynayacağı lig maçında forma giymesi beklenmiyor.
  • Beşiktaş'ta transfer gelişmesi! Saiss'e 2 talip

    Saiss'in Adana Demirspor maçındaki durumu ise tedavisine göre belli olacak.
  • Beşiktaş'ta transfer gelişmesi! Saiss'e 2 talip

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