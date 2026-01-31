Beşiktaş'ta transfer harekatı: Gabriel Brazao ve Mert Kömür
Devre arası çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta birçok futbolcuyla yollar ayrılırken, takıma gelecek oyuncular konusunda da sıcak gelişmeler yaşanıyor...
Ara transferde gaza basan Beşiktaş'a çalışmalar hız kazandı. Kaleye takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılar, Santos forması giyen Gabriel Brazao'yu listesine aldı.
Beşiktaş, Brezilya ekibi Santos ile resmi düzeyde görüşmelerini sürdürürken, 25 yaşındaki file bekçisinin İstanbul'a gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.
Brazao bu sezon 6 maçta forma giydi ve kalesinde 8 gol gördü. 1 maçta ise gole geçit vermedi.
MERT KÖMÜR'E RESMİ TEKLİF
Öte yandan Beşiktaş'ın Augsburg forması giyen Mert Kömür için de devreye girdiği ve Alman kulübüne resmi teklifi ilettiği ortaya çıktı.
20 yaşındaki futbolcunun kariyerine Beşiktaş'ta devam etmek istediği, ayrıca teknik direkttör Sergen Yalçın'ın da transferde bizzat devreye girerek genç isimle görüştüğü kaydedildi.
Genç isim bu sezon 19 maçta 1.062 dakika forma giyerken 2 gol - 3 asistlik performans sergiledi.