Beşiktaş'ta transfer komitesi kuruldu

Beşiktaş Kulübü, futbolda 2024-2025 sezonunda daha güçlü bir takım kurmak, kulüp kaynaklarını verimli kullanmak ve gerekli mevkilere doğru futbolcu transferleri yapmak adına transfer komitesi kuracağını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"2024-2025 sezonunda daha güçlü bir takım kurmak, kulüp kaynaklarını verimli kullanmak ve gerekli mevkilere doğru futbolcu transferleri yapmak adına Profesyonel Futbol A Takımımız ile ilgili tüm iç ve dış transferlerde yetkili bir transfer komitesi kurulmasına karar verilmiştir.