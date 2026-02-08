Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta üç yeni transfer ilk kez 11'de - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta üç yeni transfer ilk kez 11'de

        Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Corendon Alanyaspor'u konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, kupada Kocaelispor ile oynanan son maça göre kadroda 9 değişlik yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2026 - 20:27 Güncelleme: 08.02.2026 - 20:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beşiktaş'ta üç yeni transfer ilk kez 11'de
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Siyah-beyazlı futbol takımı, Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmada Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Emmanuel Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Wilfred Ndidi, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Cengiz Ünder, Vaclav Cerny ve Hyeon-gyu Oh ilk 11'iyle sahada yer aldı.

        Beşiktaş'ta yedek kulübesinde Emre Bilgin, Milot Rashica, Salih Uçan, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Jota Silva, Tiago Djalo, Yasin Özcan, Amir Murillo ve Mustafa Erhan Hekimoğlu şans bekledi.

        Teknik direktör Yalçın, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun 3. haftasında Kocaelispor ile deplasmanda oynanan ve 1-1 berabere biten maça göre ilk 11'de 9 değişikliğe gitti.

        Sergen Yalçın, söz konusu müsabakadan sadece kaleci Ersin Destanoğlu ile orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi'yi yeniden görevlendirdi. 53 yaşındaki teknik adam, Alanya temsilcisi karşısında Tiago Djalo, Felix Uduokhai, Yasin Özcan, Kartal Kayra Yılmaz, Milot Rashica ve Jota Silva'yı yedeğe çekti.

        REKLAM

        Siyah-beyazlılarda Devrim Şahin ve Taylan Bulut ile sarı kart cezalısı El Bilal Toure, Alanyaspor karşısında kadroda yer almadı.

        ÜÇ YENİ TRANSFER İLK KEZ 11'DE

        Beşiktaş'ta üç yeni transfer Alanyaspor karşısında ilk kez 11'de sahaya çıktı.

        Siyah-beyazlıların "Ara transfer" döneminde kadrosuna kattığı Emmanuel Agbadou ve Hyeon-gyu Oh ilk kez Beşiktaş formasını giydi.

        Kupadaki Kocaelispor maçında sonradan oyuna giren Junior Olaitan ise Süper Lig'de Beşiktaş formasıyla siftah yaptı.

        Diğer yeni transfer Amir Murillo ise karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı.

        ERSİN DESTANOĞLU'NA DESTEK

        Karşılaşmadan önceki ısınma bölümünde siyah-beyazlı taraftarlar, kaleci Ersin Destanoğlu'nu tribünlere çağırarak sevgi gösterisinde bulundu.

        Ersin, tribünlerin desteğini karşılıksız bırakmayarak alkışlarla karşılık verdi.

        Öte yandan, Güney Koreli santrfor Hyeon-gyu Oh'nun maç öncesi sahada çıplak ayakla ısınması dikkati çekti.

        REKLAM

        BEŞİKTAŞ'TAN EPİLEPSİ FARKINDALIĞINA DESTEK

        Siyah-beyazlı takım, Alanyaspor maçının ısınma bölümünde epilepsi farkındalığına dikkati çekti.

        Beşiktaşlı oyuncular, ısınma bölümüne üzerinde "Epilepside ilk yardım hayat kurtarır" yazılı pankartla çıktı.

        "6 ŞUBAT" UNUTULMADI

        6 Şubat 2023 yılında merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler, Tüpraş Stadı'nda bir kez daha unutulmadı.

        Siyah-beyazlı taraftarlar, karşılaşmadan önce depremde zarar gören şehirlerin isimlerini tek tek söylerken, futbolseverler "Burada" diyerek eşlik etti.

        Beşiktaşlı futbolcular ise seremoniye "6 Şubat 2023'te hissedilen: 7.7 Bugün hissedilen: Dinmeyen acılarımız" pankartıyla çıktı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        ANTALYA - Kumluca-Kemer kara yolu göçük ve heyelan nedeniyle kısmen ulaşıma kapatıldı

        (AA) - Antalyanın Kumluca-Kemer kara yolu meydana gelen göçük ve heyelan nedeniyle kısmen ulaşıma kapatıldı.Kemer ile Kumluca ilçelerini birbirine bağlayan kara yolunda göçük ve heyelan meydana geldi. Yolda oluşan yaklaşık 10 metrelik çukur nedeniyle bölgede ulaşım tek şeritten sağlanıyor.İhbar üzer...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Belediye Başkanına hakaret eden kişi tutuklandı
        Belediye Başkanına hakaret eden kişi tutuklandı
        6 aylık Melisa bebeğin ölümünde korkunç şüphe!
        6 aylık Melisa bebeğin ölümünde korkunç şüphe!
        Fenerbahçe Opet derbide farka koştu!
        Fenerbahçe Opet derbide farka koştu!
        Tartıştığı İZSU çalışanının kulağını ısırıp kopardı!
        Tartıştığı İZSU çalışanının kulağını ısırıp kopardı!
        Fenerbahçe, Anderson Talisca ile nikah tazeledi!
        Fenerbahçe, Anderson Talisca ile nikah tazeledi!
        "İsrail İran'la nükleer anlaşmayı engellemeye çalışıyor" iddiası
        "İsrail İran'la nükleer anlaşmayı engellemeye çalışıyor" iddiası
        Polis memurunu öldüren darpta kan donduran ifadeler!
        Polis memurunu öldüren darpta kan donduran ifadeler!
        Kazada öldü, 2 gün sonra nişanlanacağı öğrenildi
        Kazada öldü, 2 gün sonra nişanlanacağı öğrenildi
        Kara yolunda heyelan ve göçük!
        Kara yolunda heyelan ve göçük!
        Aynı evde önce cinayet, sonra yangın!
        Aynı evde önce cinayet, sonra yangın!
        18'lik Sambacı F.Bahçe'ye!
        18'lik Sambacı F.Bahçe'ye!
        "Brezilyalıların, Türkiye'de şaşırdığı 5 şey"
        "Brezilyalıların, Türkiye'de şaşırdığı 5 şey"
        Pezeşkiyan'dan ABD ile görüşmelerine ilişkin açıklama
        Pezeşkiyan'dan ABD ile görüşmelerine ilişkin açıklama
        "Yaşadıkları onu zamanla olgunlaştırıyor"
        "Yaşadıkları onu zamanla olgunlaştırıyor"
        Trump Obama videosu için özür dilemeyecek
        Trump Obama videosu için özür dilemeyecek
        AI eğitime girdi! Öğrenmeyi nasıl etkiliyor?
        AI eğitime girdi! Öğrenmeyi nasıl etkiliyor?
        Yürekleri yakan fotoğraf!
        Yürekleri yakan fotoğraf!
        Deliksiz bir uyku için 12 altın kural
        Deliksiz bir uyku için 12 altın kural