        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Vaclav Cerny seriye bağladı! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Vaclav Cerny seriye bağladı!

        Beşiktaş, Antalya deplasmanında kazanarak moral bulurken Vaclav Cerny etkili oyununu yine asistle süsledi.

        Giriş: 10.11.2025 - 12:51 Güncelleme: 10.11.2025 - 12:51
        Cerny seriye bağladı!
        Rafa Silva'nın yokluğunda yine merkezde görev alan Çek futbolcu, 89 dakika sahada kalırken Jota Silva'nın attığı son golün hazırlayıcısı oldu.

        Çek yıldız, böylece son 3 maçta da gol pası vermeyi başardı.

        Kasımpaşa ve Fenerbahçe maçlarının ardından Antalyaspor karşısında gol hazırlayan Cerny, şu ana dek oynadığı 8 maçta 1 gol, 4 asiste ulaştı.

        Tecrübeli futbolcu asist krallığında 5 gol pası veren Gaziantepli Maxim’in ardından ikinci sırada yer aldı.

        Rafa Silva'nın sakatlığının devam etmesi halinde Cerny'nin milli aradan sonra da aynı pozisyonda devam etmesi bekleniyor.

