Beşiktaş'ta Vaclav Cerny seriye bağladı!
Beşiktaş, Antalya deplasmanında kazanarak moral bulurken Vaclav Cerny etkili oyununu yine asistle süsledi.
Rafa Silva'nın yokluğunda yine merkezde görev alan Çek futbolcu, 89 dakika sahada kalırken Jota Silva'nın attığı son golün hazırlayıcısı oldu.
Çek yıldız, böylece son 3 maçta da gol pası vermeyi başardı.
Kasımpaşa ve Fenerbahçe maçlarının ardından Antalyaspor karşısında gol hazırlayan Cerny, şu ana dek oynadığı 8 maçta 1 gol, 4 asiste ulaştı.
Tecrübeli futbolcu asist krallığında 5 gol pası veren Gaziantepli Maxim’in ardından ikinci sırada yer aldı.
Rafa Silva'nın sakatlığının devam etmesi halinde Cerny'nin milli aradan sonra da aynı pozisyonda devam etmesi bekleniyor.