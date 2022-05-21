Beşiktaş, Süper Lig'in 38. ve son haftasında Konyaspor'u konuk edecek.

Vodafone Park'ta 19.00'da oynanacak karşılaşmayı hakem Sarper Barış Saka yönetecek. Saka'nın yardımcılıklarını Mustafa Sönmez ve İbrahim Bozbey yapacak.

Ligdeki son deplasmanında Göztepe'yi 2-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, 58 puanla puan cetvelinin 6. basamağında bulunuyor. Konyaspor ise 67 puanla 3. sırada yer alıyor.

10 EKSİK VAR

Beşiktaş'ta Konyaspor maçı öncesi, eksiklerin sayısı dikkat çekiyor. Siyah-beyazlılarda Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Valentin Rosier, Josef de Souza, Rıdvan Yılmaz, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Mehmet Topal, Welinton ve Domagoj Vida maç kadrosunda yer almadı.

VEDA VAKTİ!

Kadroya alınmayan Oğuzhan Özyakup ile Gökhan Töre'nin de Beşiktaş kariyerleri bu maçla noktalanmış oldu. İki futbolcu ile sözleşme uzatılmayacak ve yollar ayrılacak.

Beşiktaş'a 2012'de meşhur "Feda" döneminde Arsenal'in altyapısından gelen Oğuzhan, kaptanlığa kadar yükseldiği kulüpte uzun yıllardı beklentilerin altında kalmıştı. Ozzie, 310 maça çıkarken 35 gol ve 62 asiste imza attı. Bü süreçte 3 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa kazandı.

Beşiktaş'ta 2020-21 sezonunun başında dönen Gökhan Töre ise sık sık sakatlıklarla boğuşmak zorunda kaldı. Siyah-beyazlı formayla 158 maça çıkan Töre, 22 gol, 30 asistlik katkı sağlarken 2 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu gördü.

VIDA, PJANIC VE BATHSUAYI...

Öte yandan Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen isimlerden Miralem Pjanic, dün taraftara veda mesajı yayımlarken Michy Batshuayi'nin de son maçı olacak. Beşiktaş'ın sözleşme uzatma görüşmelerinde olumlu yanıt alamadığı Vida'nın da devam etmesi beklenmiyor. Rıdvan Yılmaz ve Ersin Destanoğlu'nun da durumu gelecek tekliflere göre belli olacak. Atiba'nın da 1 sene daha kalıp kalmayacağı kontenjana göre belli olacak.

KADRO DIŞILAR SONUNDA GİDİYOR!

Beşiktaş, uzun süredir kadro dışı bulunan Jeremain Lens, Douglas, Adem Ljajic ve N'Sakala'dan da kurtuluyor. Siyah-beyazlılara uzun süredir büyük mali külfet yaratan bu oyuncuların sözleşmeleri de noktalanıyor.

MUHTEMEL 11

Emre Bilgin

Serdar Saatçı

Necip Uysal

Montero

Kenan Karaman

Atiba

Emirhan İlkhan

Umut Meraş

Ghezzal

Güven Yalçın

N'Koudou