Portekiz Milli Takımı'yla Hırvatistan Milli Takımı, liglere verilen milli arada hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Hırvatistan'da Domagoj Vida, Portekiz'de ise Pepe maça ilk 11'de başladı.

Hırvatistan, 18. dakikada Ivan Perisic'in attığı golle 1-0 öne geçti. Portekiz'de Beşiktaşlı yıldız Pepe, 32. dakikada attığı golle skoru 1-1'e getirdi.

Bu golden kısa süre sonra Beşiktaşlıları üzecek bir olay yaşandı. Bir pozisyonda sakatlanan Vida yerden kalkamadı. Sağlık ekiplerinin müdahalesi de yeterli olmayınca Vida sedyeyle saha kenarına alındı. Tecrübeli stoperin yerine oyuna Tin Jedvaj dahil oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ın futbolcusuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor.

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