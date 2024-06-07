Beşiktaş'taki 'istek parça' saldırı olayının detayları ortaya çıktı

Olay, saat 06.00 sıralarında Beşiktaş Levent‘teki bir mekanın önünde meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre bir mekana gelen Zeynel B. (25), istek müzik talebinde bulundu. Ancak müzik açılmayınca Zeynel B. ile mekan sahipleri arasında tartışma çıktı.

ARKADAŞININ ARACINI GASP EDİP GELDİ Taşkınlık çıkartan Zeynel B. bunun üzerine dışarıya çıkartıldı. Yaşananların ardından Zeynel B., arkadaşı Abdullah D.‘ye (31) silah doğrultarak aracını gasp etti. Şahıs ardından Abdullah D.’nin aracıyla mekanın önüne gelerek silahla ateş açtı. Saldırı sonucu mekanın önünde duran müşteri Ümit Y. (30) baldırından, Abdullah Ü. (28) topuğundan, Cengiz A. (44) ise kasıklarından yaralandı. REKLAM

SALDIRI ANININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI Saldırgan ardından araçla kaçarken, yere savrulan yaralılar için olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları yaptıkları ilk müdahale sonrasında Şişli Fulya’da bulunan özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Saldırı anı ise kameralara anbean yansıdı.

17 KOVAN BULUNDU Öte yandan olay yerinde çalışma yapan polis 17 adet kovan ele geçirirken, işletmeye ise bir adet isabet olduğu görüldü. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri, kimliğini kısa sürede tespit ettiği saldırganı yakalamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Hem saldırganların hem de yaralıların emniyette birçok suç kaydı olduğu öğrenildi.