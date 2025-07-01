Beşiktaş, Tammy Abraham'ı duyurdu: İstanbul'a geliyor!
Beşiktaş, anlaşmaya vardığı İngiliz forvet Tammy Abraham'ı KAP'a bildirdi. Yıldız futbolcunun bugün İstanbul'a geleceği açıklandı.
Ciro Immobile ile yollarını ayırmaya hazırlanan Beşiktaş, forvet transferinde mutlu sona ulaştı.
Beşiktaş'ın İtalyan ekibi Roma'dan kadrosuna katmaya hazırlandığı Tammy Abraham, İstanbul'a geliyor.
Siyah-Beyazlılar, İngiliz futbolcunun 18.00'de Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne iniş yapacağını duyurdu.
Beşiktaş'tan KAP açıklaması:
"Beşiktaş Futbol A.Ş., profesyonel futbolcu Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham'ın transferi için görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi.
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:
“Profesyonel Futbolcu Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham'ın transferi konusunda oyuncu ve kulübü A.S. Roma S.P.A. ile görüşmelere başlanmıştır.”
Beşiktaş ve İtalyan ekibi transfer için 20 milyon euro civarında bir rakama anlaşma sağladı.
27 yaşındaki İngiliz golcü, geçen sezon Roma'dan Milan'a kiralanmıştı. Abraham, Milan'da 44 maçta sahaya çıktı ve 10 gol, 7 asistlik performans ortaya koydu.
Tammy Abraham'ın güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor. (Transfermarkt)