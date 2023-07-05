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Beşiktaş'tan Barcelonalı Alex Collado'ya teklif!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için İspanyol basınından sürpriz bir iddia geldi. Siyah-beyazlıların, Antalyaspor ile birlikte Barcelona'nın genç futbolcusu Alex Collado'yu gündemine aldığı öne sürüldü.

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  • Beşiktaş'tan Barcelonalı Alex Collado'ya teklif! - Beşiktaş transfer haberleri

    Transferin suskun takımı Beşiktaş için İspanya basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı. 
  • Beşiktaş'tan Barcelonalı Alex Collado'ya teklif! - Beşiktaş transfer haberleri

    Siyah-beyazlıların, İspanyol devi Barcelona'da forma giyen Alex Collado'yu transfer etmek istediği öne sürüldü.
  • Beşiktaş'tan Barcelonalı Alex Collado'ya teklif! - Beşiktaş transfer haberleri

    Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; 24 yaşındaki İspanyol sağ kanat oyuncusuna Beşiktaş'ın yanı sıra Antalyaspor'un teklif yaptığı belirtildi.
  • Beşiktaş'tan Barcelonalı Alex Collado'ya teklif! - Beşiktaş transfer haberleri

    Katalan ekibinin, 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Collado ile fesih görüşmelerinde bulunduğu belirtilirken, bonservis kazanılmayacak olsa bile bu fesih sayesinde yaklaşık 2 milyon Euro'luk tasarruf edileceği kaydedildi.
  • Beşiktaş'tan Barcelonalı Alex Collado'ya teklif! - Beşiktaş transfer haberleri

    Barcelona altyapısından yetişen ve A takım formasıyla yalnızca 2 maça çıkabilen Alex Collado, 2021/2022 sezonunun devre arasında Granada'ya, geçen sezon ise Elche'ye kiralandı.
  • Beşiktaş'tan Barcelonalı Alex Collado'ya teklif! - Beşiktaş transfer haberleri

    İspanya La Liga'da bugüne dek 34 maça çıkan Collado, 3 gol atıp 2 asist yaptı.

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