Beşiktaş'tan David Okereke hamlesi!
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, hücum hattı için David Okereke'yi gündemine aldı.
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor.
Hücum hattına yönelik arayışlarını sürdüren siyah beyazlılar, Cremonese'den David Okereke için temaslara başladı.
Beşiktaş bu transferi 1.5-2 milyon Euro civarında bir bütçeyle noktalamak istiyor.
25 yaşındaki Nijeryalı oyuncunun geçen sezon Serie B'ye düşen İtalyan ekibi ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Geçen sezon Cremonese ile 38 maça çıkan Okereke, 9 gol attı 3 asist yaptı.