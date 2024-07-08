Beşiktaş'tan Felix Uduokhai hamlesi

Stoper transferi için arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Mats Hummels ve Mario Hermoso'dan henüz beklediği yanıt alamazken gündeme sürpriz bir isim girdi.

Beşiktaş, Bundesliga takımlarından Augsburg'da forma giyen 26 yaşındaki Alman stoper Felix Uduokhai için girişimlere başladı.