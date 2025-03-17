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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'tan kadro dışı iddiaları için açıklama! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'tan kadro dışı iddiaları için açıklama!

        Beşiktaş, Galatasaray derbisi öncesi takımda bazı futbolcuların kadro dışı bırakılacağına dair basında çıkan iddiaları yalanladı. Siyah-Beyazlılardan yapılan açıklamada, "Yazılı ve görsel basınla, sosyal medyada birçok futbolcumuzun kadro dışı bırakılacağı ve sezon sonunda birçoğuyla yollarımızın ayrılacağı iddiasıyla yayımlanan haberler tamamen asılsızdır" denildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.03.2025 - 12:27 Güncelleme: 17.03.2025 - 12:27
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        Kadro dışı iddiaları için açıklama!
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        Beşiktaş, milli ara sonrası ligde Galatasaray'la oynanacak derbi öncesi bazı futbolcuların kadro dışı bırakılacağına ilişkin basında çıkan iddiaları yalanladı.

        Siyah beyazlı kulüp açıklamasında;

        "Yazılı ve görsel basınla, sosyal medyada birçok futbolcumuzun kadro dışı bırakılacağı ve sezon sonunda birçoğuyla yollarımızın ayrılacağı iddiasıyla yayımlanan haberler tamamen asılsızdır."

        "Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Göztepe ile oynayacağımız maçlar öncesinde masa başında kurgulanarak servis edilen haberleri manidar bulduğumuzu ifade eder, taraftarlarımızdan ve kamuoyundan bu tür haberlere itibar etmemelerini önemle rica ederiz." ifadelerine yer verdi.

        İDDİALAR NEYDİ?

        Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı'nın Ole Gunnar Solskjaer ve Kaptan Mert Günok ile önümüzdeki günlerde bir zirve gerçekleştireceği iddia edilmişti.

        Gerçekleşecek bu zirvede para cezaları ve kadro dışı bırakma gibi birtakım yaptırımların olacağı belirtilmişti.

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