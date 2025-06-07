Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy teklifine ret!
Hollanda ekiplerinden Utrecht, Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy için satın alma opsiyonlu kiralık teklifinde bulunmuştu. Siyah-beyazlıların teklifi yetersiz bulduğu öğrenildi.
Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy için hareketli saatler yaşanıyor.
Hollanda ekiplerinden Utrecht, Beşiktaş’tan Semih Kılıçsoy’u opsiyonlu kiralamak için teklifte bulundu.
HT Spor muhabiri Oğuzhan Genç'in haberine göre; Utrecht'in Semih Kılıçsoy için yaptığı teklif Beşiktaş'ın beklentisinin çok altında olduğu için reddedildi.
Semih Kılıçsoy cephesi, Beşiktaş'ın gelen tekliflere göre vereceği kararı bekliyor. Genç forvet, uygun koşullarda oynayabileceği bir Avrupa ekibine gitmeye sıcak bakıyor.
SEZON KARNESİ
Bu sezon Trendyol Süper Ligde 32 maça çıkan Semih Kılıçsoy, 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.