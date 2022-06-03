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Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

Domagoj Vida'yla ortak bir nokta bulamayan Beşiktaş, ilk transferini stoper bölgesine yapmak üzere! Forvet konusunda rotayı Cenk Tosun'a kıran siyah-beyazlılar iki imzayı attırmakta çok yakın! İşte Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

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  • 01
    Beşiktaş'ta Cenk Tosun transferi açıklanıyor! - BJK son dakika transfer haberleri bugün

    Beşiktaş, transfer döneminin ilk imzasını attırmaya çok yakın. 
  • 02
    Beşiktaş'ta Cenk Tosun transferi açıklanıyor! - BJK son dakika transfer haberleri bugün

    Stoper hattına en az iki takviye yapacak olan siyah beyazlılarda, Faslı stoper Romain Saiss ile yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandı. 
  • 03
    Beşiktaş'ta Cenk Tosun transferi açıklanıyor! - BJK son dakika transfer haberleri bugün

    Sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın yürüttüğü görüşmeler sonrası prensip anlaşması yapılan Saiss ile önümüzdeki günlerde resmi resmi imzaların atılması bekleniyor.

     
  • 04
    Beşiktaş'ta Cenk Tosun transferi açıklanıyor! - BJK son dakika transfer haberleri bugün

    32 yaşındaki Faslı stoper son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton forması giydi. 
  • 05
    Beşiktaş'ta Cenk Tosun transferi açıklanıyor! - BJK son dakika transfer haberleri bugün

    Romain Saiss geçen sezon Premier Lig'de 33 maçta forma giydi ve 3 gol attı.
  • 06
    Beşiktaş'ta Cenk Tosun transferi açıklanıyor! - BJK son dakika transfer haberleri bugün

    CENK TOSUN ÇOK YAKIN!

    Beşiktaş, Everton'a sattığı eski futbolcusu Cenk Tosun'u tekrar kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürüyor.
  • 07
    Beşiktaş'ta Cenk Tosun transferi açıklanıyor! - BJK son dakika transfer haberleri bugün

    Yeniden Beşiktaş'ta oynamak isteyen Cenk de kendisine yapılan teklifi kabul etmeye yakın.
  • 08
    Beşiktaş'ta Cenk Tosun transferi açıklanıyor! - BJK son dakika transfer haberleri bugün

    NTV'nin haberine göre, siyah beyazlılar serbest durumda olan 30 yaşındaki futbolcuya bonservis bedeli ödemeyecek. 
  • 09
    Beşiktaş'ta Cenk Tosun transferi açıklanıyor! - BJK son dakika transfer haberleri bugün

    Cenk ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzalanacak.
  • 10
    Beşiktaş'ta Cenk Tosun transferi açıklanıyor! - BJK son dakika transfer haberleri bugün

    2014-2015 sezonunda Beşiktaş'ın Gaziantepspor'dan kadrosuna kattığı Cenk, 2018 Ocak ayında 22 milyon Euro bonservis bedeli ile Everton'a transfer oldu. 
  • 11
    Beşiktaş'ta Cenk Tosun transferi açıklanıyor! - BJK son dakika transfer haberleri bugün

    2020-2021 sezonunun 2. yarında kiralık olarak yeniden Beşiktaş'ta forma giyen 30 yaşındaki forvet, yaşadığı sakatlık sonrası Everton'a geri döndü. 
  • 12
    Beşiktaş'ta Cenk Tosun transferi açıklanıyor! - BJK son dakika transfer haberleri bugün

    Cenk Tosun, geçen sezon İngiliz ekibi 2 maça çıktı.
  • 13
    Beşiktaş'ta Cenk Tosun transferi açıklanıyor! - BJK son dakika transfer haberleri bugün

    GÜVEN YALÇIN İLE GÖRÜŞMELER TIKANMA NOKTASINA GELDİ

    Diğer yandan Beşiktaş'ta, Güven Yalçın ile sözleşme uzatma konusundaki pazarlıklar tıkanma noktasına geldi!
  • 14
    Beşiktaş'ta Cenk Tosun transferi açıklanıyor! - BJK son dakika transfer haberleri bugün

    Yönetimden forma garantisi isteyen genç oyuncunun bu talebi yönetim kanadında olumlu yankı bulmadı.
  • 15
    Beşiktaş'ta Cenk Tosun transferi açıklanıyor! - BJK son dakika transfer haberleri bugün

    Bu gelişme sonrasında Güven ile yapılan görüşmeler tıkanma noktasına geldi.
  • 16
    Beşiktaş'ta Cenk Tosun transferi açıklanıyor! - BJK son dakika transfer haberleri bugün

    23 yaşındaki oyuncunun geleceği, ilerleyen günlerde gerçekleştirilecek görüşmelerde netlik kazanacak.
  • 17
    Beşiktaş'ta Cenk Tosun transferi açıklanıyor! - BJK son dakika transfer haberleri bugün

    STOPERDE ROTA DEĞİŞİYOR

    Beşiktaş, stoper konusunda ise Abdülkerim Bardakçı için Konyaspor'dan olumlu yanıt henüz alamadı.
  • 18
    Beşiktaş'ta Cenk Tosun transferi açıklanıyor! - BJK son dakika transfer haberleri bugün

    Yeşil-beyazlılar, 5 milyon Euro bonservis bedelinde indirim yapmazken siyah-beyazlıların para + takas teklifine de sıcak bakmadı.

     
  • 19
    Beşiktaş'ta Cenk Tosun transferi açıklanıyor! - BJK son dakika transfer haberleri bugün

    Beşiktaş bu transfer için beklemeye geçerken yerli savunmacı konusunda alternatifleri de araştırıyor.

     
  • 20
    Beşiktaş'ta Cenk Tosun transferi açıklanıyor! - BJK son dakika transfer haberleri bugün

    Siyah-beyazlılar, Adana Demirspor'dan Samet Akaydın için nabız yoklarken 3 milyon Euro'luk bonservis bedelini fazla buldu.
  • 21
    Beşiktaş'ta Cenk Tosun transferi açıklanıyor! - BJK son dakika transfer haberleri bugün

    Siyah-beyazlılar indirim talep ederken Verona'dan Koray Günter ve Mert Çetin de listedeki isimler.

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