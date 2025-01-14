Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'tan teknik direktör açıklaması - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'tan teknik direktör açıklaması

        Beşiktaş İkinci Başkanı Hakan Daltaban, teknik direktör konusuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.01.2025 - 16:31 Güncelleme: 14.01.2025 - 16:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beşiktaş'tan teknik direktör açıklaması!
        ABONE OL

        Beşiktaş İkinci Başkanı Hakan Dalbatan, teknik direktör arayışıyla ilgili TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

        İşte Hakan Dalbatan'ın o açıklamaları:

        "BEŞİKTAŞ'IN GELECEĞİNİ YAZACAK BİR HOCA ARAYIŞIMIZ VAR"

        "Taraftar çok haklı, camia da çok haklı. Saygı ve saygınlık, güven demektir. Çok saygın bir camiayız ve bu camianın çok saygın bir başkanı var. Genel kurul öncesinde nasıl bir hoca aradığını başkanımız tanımladı. Beşiktaş'ın geleceğini yazacak bir hoca arayışımız var. Taraftar sabırsızlanıyor ama Beşiktaş'ın anlık reaksiyonlarla kararını değiştirmeyecek bir kararlılığı var. Camiamız inansın, başkanımız bu konuda çok titiz."

        REKLAM

        "YÜKSEK TAZMİNATLI TEKNİK ADAMLARLA ANLAŞMAYACAĞIZ"

        "Beşiktaş'ın ihtiyacı olan, katkı sağlayabilecek ve bu takım ruhuna uyabilecek oyuncu arayışımız var. Bir an önce çok yüksek tazminatlarla göndermek zorunda kalacağımız bir hoca ile anlaşmayacağız. Bir panik havasında değiliz. Uzun vadeli bir planlamanın içindeyiz. Başkanımız bu konuda bilgilendirecektir.

        "BAŞKANIMIZ EVİNDEN ÇOK ÜMRANİYE'DE ZAMAN GEÇİYOR"

        "Beşiktaş, çıktığı her maçı kazanmalıdır. Beşiktaş forması giyen her oyuncu değerlidir. Elimizde değerli bir kadro var. Çalışmaların bir teknik tarafı var, iki psikolojik tarafı var. Başkanımız evinden daha çok Ümraniye'de zaman geçiriyor. Orada bir takım ruhunu yaratmaya çalışıyor. Umarım iyi neticeler alıp Avrupa'da da yolumuza devam ederiz. Takımın eksiklerini biliyoruz. Yerinde transferler yapmayı planlıyoruz. Ara transfer dönemi zordur biliyorsunuz."

        "KONSER YAPMASAK DA ÇİMİ YENİLEMEK ZORUNDAYIZ"

        "70-80 milyon euroluk bir kadro kurup stadyum zemininden tasarruf yapamazsınız. Biz burada konser yapmasak da çimi her sene yenilemek zorundayız. Yapılacak konserin parası da çimleri yenilemek için yeterli."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        4 yaşındaki oğlunu boğup çöpe atmış! Anne değil katil!
        4 yaşındaki oğlunu boğup çöpe atmış! Anne değil katil!
        Gazze'de ateşkes yakın mı?
        Gazze'de ateşkes yakın mı?
        İlkan Karaman'ın ölümünde yakalama kararı!
        İlkan Karaman'ın ölümünde yakalama kararı!
        G.Saray'a Elye Wahi iddiası!
        G.Saray'a Elye Wahi iddiası!
        Usta sanatçıya veda
        Usta sanatçıya veda
        Kadın müşterileri bayıltıp taciz eden taksicinin ifadesi ortaya çıktı!
        Kadın müşterileri bayıltıp taciz eden taksicinin ifadesi ortaya çıktı!
        Svap sonuçları çıktı! Sena'yı İbrahim öldürmemiş!
        Svap sonuçları çıktı! Sena'yı İbrahim öldürmemiş!
        Los Angeles yangınının sembolü
        Los Angeles yangınının sembolü
        Tam 145 bin 520 kutu ilaç! Baba ile oğlu birbirini suçladı!
        Tam 145 bin 520 kutu ilaç! Baba ile oğlu birbirini suçladı!
        "Trump halkın iradesini yıkmaya çalıştı"
        "Trump halkın iradesini yıkmaya çalıştı"
        Tünelden rekor zamla geçecekler
        Tünelden rekor zamla geçecekler
        Taşlı vahşette cani yakalandı!
        Taşlı vahşette cani yakalandı!
        Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz: Yüksel "Salim yaptı" dedi!
        Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz: Yüksel "Salim yaptı" dedi!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        "Penaltı ve 2 kırmızı kart gerekirdi"
        "Penaltı ve 2 kırmızı kart gerekirdi"
        Beşiktaş önce satacak, sonra alacak
        Beşiktaş önce satacak, sonra alacak
        Filenin 'şalvarlı sultanları'
        Filenin 'şalvarlı sultanları'
        Ağladıktan 90 dakika sonra gelen mucize
        Ağladıktan 90 dakika sonra gelen mucize
        İnsülin direncini kırmak için basit yöntemler
        İnsülin direncini kırmak için basit yöntemler
        Bağışıklık sistemine destek en iyi 10 besin!
        Bağışıklık sistemine destek en iyi 10 besin!