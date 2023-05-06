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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: Şampiyonluk başka dünya

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Antalyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Şampiyonlukla ilgili konuşan deneyimli teknik adam, "Bu takımın gücü de umudu da var. Şampiyonluk başka bir dünya. Ona gitmek için daha olağanüstü çalışmamız lazım" dedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: Şampiyonluk başka dünya
DHA

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Antalyaspor'u 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Deneyimli teknik adam, şampiyonluğa gitmek için olağanüstü çalışmaları gerektiğini ve kendi dönemlerinde puan kayıpları yaşamasalardı bugün lider olabileceklerini dile getirdi.

"OYUNCULARIMLA GURUR DUYUYORUM"

Antalyaspor'a karşı ilk maçta 2 puan kaybettiklerini dile getiren Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "İlk maçta 2 puan kaybetmiştik. Bugün de kazanmak için buraya geldik. Kazanmak için sahaya çıktık. Oyunumuz kazanmak için yeterli değildi. Antalyaspor iyi kapanıp orta sahada baskı yaptı. Biz de yavaş temposuz oynadık. Top kayıplarımız vardı. Duran toptan gol yiyince bu sezon ilk defa benim dönemimde duran toptan gol yedik. Olumsuzluğa rağmen oyunu bırakmayan, skoru tekrar lehine çeviren, kazanma anlayışını hayata geçiren bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Onlarla gurur duyuyorum" dedi.

"NE OLMUŞ Kİ ANTALYASPOR ŞİKAYETÇİ OLDU"

Kazanma arzularının ikinci yarıda iyi olduğunu ifade eden Güneş, Antalyaspor'un hakem tepkisine ise şu şekilde cevap verdi: "Ne olmuş ki Antalyaspor şikayetçi oldu. Hoca mı yönetici mi söyledi bilmiyorum. Oyun olarak 1-0 öne geçmiş bir takım vardı. Antalyaspor'un Nuri hocayla başarılı olacağını düşünüyorum."

"ŞAMPİYONLUK BAŞKA DÜNYA"

Puan olarak diğer takımların üzerlerinde olduğunu belirten Güneş, "Üstümüzde Fenerbahçe ve Galatasaray var. Ne yapacakları onların maçlarına bağlı. Biz kendi oyunumuzu oynayıp kazanabilirsek o zaman konuşuruz. Bu maçı kazanınca umudumuz var. Bu takımın gücü de umudu da var. Şampiyonluk başka bir dünya. Ona gitmek için daha olağanüstü çalışmamız lazım. Kendi dönemimizde puanları kaybetmeseydik bugün lider olabilirdik. Onları geri getiremeyiz. Futbolda kayıplar var. Bunları unutup maçlarımıza bakacağımız. Oyuncularımıza 3-4 günlük bir izin verdim. 21 Mayısa kadar maçımız olmayacak. Dışımızda olan şeylere fazla müdahale etmeden oyunumuzu nasıl geliştiririz ona bakacağız" diyerek sözlerini noktaladı.

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