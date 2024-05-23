Beşiktaş-Trabzonspor finalinin VAR'ı Hollandalı Dennis Johan Higler oldu
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki mücadelede VAR koltuğunda Hollandalı hakem Dennis Johan Higler yer alacak
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş ile Trabzonspor bu akşam saat 20.45'te Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Bu zorlu mücadelede hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Serkan Olguncan yapacak.
Burak Pakkan'ın dördüncü hakemlik görevini üstleneceği maçta VAR koltuğunda ise Hollanda'dan Dennis Johan Higler oturacak. Higler'e, AVAR'da Murat Erdoğan, Murat Tuğberk Curbay ve Hakan Ceylan eşlik edecek.