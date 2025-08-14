Habertürk
        Beşiktaş tur atlarsa rakibi Lausanne! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş tur atlarsa rakibi Lausanne!

        Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'nde St. Patrick's'i elemesi halinde play-off turunda Lausanne ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2025 - 19:02 Güncelleme: 14.08.2025 - 19:02
        Beşiktaş tur atlarsa rakibi Lausanne!
        Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Kazakistan temsilcisi Astana, İsviçre ekibi Lausanne'ı ağırladı.

        İlk maçtan 3-0 galip ayrılan Lausanne, rövanşta da Beyatt Lekoueiry ve Gaoussou Diakite'nin golleriyle 2-0 kazanarak play-off turuna kaldı.

        Beşiktaş, ilk karşılaşmada 4-1 mağlup ettiği İrlanda ekibi St. Patrick's'i elemesi durumunda Lausanne'ın rakibi olacak.

        Play-off turunda karşılaşmalar, 21 ve 28 Ağustos'ta oynanacak.

