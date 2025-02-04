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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda Kırklarelispor'u karşısında: İşte Solskjaer'in 11'i! - Futbol Haberleri

        Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda Kırklarelispor'u karşısında: İşte Solskjaer'in 11'i!

        Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ikinci maçında Kırklarelispor ile karşı karşıya gelecek. Kupaya deplasmanda Sivasspor karşısında alınan galibiyetle başlayan siyah-beyazlılar, D Grubu'nda 3 puanla ikinci sırada yer alıyor. Kupadaki ilk maçında sahasında Süper Lig ekibi Bodrum FK ile karşı karşıya gelen Kırklarelispor, rakibiyle 4-4 berabere kalmıştı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 04.02.2025 - 10:25 Güncelleme: 04.02.2025 - 10:25
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        1

        Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ikinci maçında Kırklarelispor ile karşı karşıya gelecek.

        2

        Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Mücadele A Spor'dan yayımlanacak. Mücadelenin hakemi olarak Ozan Ergün görev yaparken, yardımcılıklarını Bahtiyar Birinci ve Şenol Bektaş kaydetti.

        3

        Kupaya deplasmanda Sivasspor karşısında alınan galibiyetle başlayan siyah-beyazlılar, D Grubu'nda 3 puanla ikinci sırada yer alıyor.

        4

        Kupaya 2. turda dahil olan Kırklarelispor, sırasıyla Yozgat Belediyesi Bozokspor (2-0), Yeşil Yalova FK (4-0), Yeni Mersin İdman Yurdu (2-0) ve Süper Lig ekibi Adana Demirspor'u (2-0) yenerek adını grup aşamasına yazdırmıştı.

        Yeni formatıyla oynanan kupadaki ilk maçında sahasında Süper Lig ekibi Bodrum FK ile karşı karşıya gelen Kırklarelispor, rakibiyle 4-4 berabere kalmıştı.

        Yeşil-beyazlılar, grupta 1 puanla 4. sırada bulunuyor.

        5

        KIRKLARELİSPOR İLE İLK MAÇ

        Beşiktaş ile Kırklarelispor, ilk kez karşı karşıya gelecek.

        Siyah-beyazlı ekip, Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden yeşil-beyazlılarla ilk kez bir resmi maçta kozlarını paylaşacak.

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        ATATÜRK OLİMPİYAT STADYUMU'NDA

        Beşiktaş, Tüpraş Stadı'ndaki bakım onarım çalışmaları nedeniyle Kırklarelispor maçını evinden uzakta oynayacak.

        Siyah-beyazlı kulüp, daha önce yapılan açıklamayla mücadelenin Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağını duyurmuştu.

        7

        SON 2 MAÇTA 2 KUPA

        Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynadığı son iki karşılaşmada 2 kupa kazanmayı başardı.

        Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-2 mağlup eden siyah-beyazlılar, 11. kez şampiyonluğa ulaşmıştı.

        Bu sezon başında ise Turkcell Süper Kupa'da yine aynı statta Galatasaray ile karşılaşan Beşiktaş, rakibini 5-0 yenerek kupaya uzanmıştı.

        8

        BİLETLER 10-20 LİRA

        Beşiktaş'ın Kırklarelispor ile oynayacağı karşılaşmanın bilet fiyatları 10 ve 20 lira olarak satışa sunuldu.

        Müsabakanın biletleri 1 Şubat Cumartesi gününden itibaren genel satışa çıkarılırken, fiyatlar kale arkası 10, batı ve doğu tribünler ise 20 lira olarak belirlendi.

        9

        EKSİKLER

        Beşiktaş'ta Kırklarelispor karşısında birçok oyuncu formasından uzak kalacak.

        Siyah-beyazlılarda sakatlıkları nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Necip Uysal, Gabriel Paulista, Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Terzi'nin yanı sıra tedavisi devam eden Bakhtiyor Zaynutdinov'un kupa maçında forma giymesi beklenmiyor.

        10

        İşte Ole Gunnar Solskjaer'ın muhtemel 11'i:

        11

        Ersin Destanoğlu

        12

        Onur Bulut

        13

        Emirhan Topçu

        14

        Uduokhai

        15

        Masuaku

        16

        Salih Uçan

        17

        Joao Mario

        18

        Chamberlain

        19

        Muçi

        20

        Semih Kılıçsoy

        21

        Mustafa Hekimoğlu

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