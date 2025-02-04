Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda Kırklarelispor'u karşısında: İşte Solskjaer'in 11'i!

BİLETLER 10-20 LİRA

Beşiktaş'ın Kırklarelispor ile oynayacağı karşılaşmanın bilet fiyatları 10 ve 20 lira olarak satışa sunuldu.

Müsabakanın biletleri 1 Şubat Cumartesi gününden itibaren genel satışa çıkarılırken, fiyatlar kale arkası 10, batı ve doğu tribünler ise 20 lira olarak belirlendi.