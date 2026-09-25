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        Haberler Bilgi Beşiktaş-Valencia basket maçı canlı yayın kanalı: Beşiktaş-Valencia maçı hangi kanalda, saat kaçta?

        Beşiktaş-Valencia basket maçı canlı yayın kanalı: Beşiktaş-Valencia maçı hangi kanalda, saat kaçta?

        Beşiktaş-Valencia maçı için geri sayım başladı. THY EuroLeague'de 13 sezon sonra sahaya çıkacak Beşiktaş'ın Valencia Basket ile oynayacağı karşılaşmanın hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağı basketbolseverler tarafından araştırılıyor. Mücadelenin yayın bilgileri ve maç saati belli oldu. İşte, Beşiktaş-Valencia basketbol maçı canlı izleme ekranı ve yayın saati hakkında merak edilenler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Eylül 2026 - 15:00 Güncelleme:
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        Beşiktaş, 2026-2027 sezonunda THY EuroLeague'deki ilk maçına Valencia Basket karşısında çıkacak. Siyah-beyazlı takımın 25 Eylül Cuma günü taraftarı önünde oynayacağı karşılaşma öncesinde Beşiktaş-Valencia maçı canlı yayın bilgileri gündeme geldi. Karşılaşmanın başlama saati ve yayınlanacağı kanallar belli oldu. Peki, Beşiktaş-Valencia maçı hangi kanalda, saat kaçta?

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        BEŞİKTAŞ-VALENCIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        THY EuroLeague'in ilk haftasında oynanacak Beşiktaş-Valencia Basket maçı, 25 Eylül 2026 Cuma günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.

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        BEŞİKTAŞ-VALENCIA MAÇI HANGİ KANALDA?

        Beşiktaş-Valencia maçı S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak. Basketbolseverler, karşılaşmayı bu yayın platformları üzerinden takip edebilecek.

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        BEŞİKTAŞ'IN EUROLEAGUE'DEKİ 25. MAÇI

        Valencia Basket karşılaşması, Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki 25. maçı olacak. Siyah-beyazlı takım, kulüp tarihinde daha önce bir kez EuroLeague'de mücadele etti.

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        Beşiktaş, 2012-2013 sezonundaki EuroLeague macerasında 7 galibiyet ve 17 yenilgi aldı. Siyah-beyazlı ekip, o dönem uygulanan formatta Top 16 turunda organizasyona veda etti.

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        BEŞİKTAŞ 13 SEZON SONRA EUROLEAGUE'DE

        Beşiktaş, 13 sezonun ardından EuroLeague'de yeniden mücadele ediyor. Siyah-beyazlı ekip, organizasyona "wild card" davetiyle katıldı.

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        Sezonun ilk maçında Valencia Basket'i sahasında ağırlayacak olan Beşiktaş, EuroLeague'deki yeni dönemine taraftarı önünde başlayacak.

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