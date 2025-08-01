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        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Beşiktaş ve Başakşehir'in Avrupa programı belli oldu - Futbol Haberleri

        Beşiktaş ve Başakşehir'in Avrupa programı belli oldu

        Beşiktaş ve Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu programı belli oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2025 - 14:02 Güncelleme: 01.08.2025 - 14:02
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        Beşiktaş ve İstanbul Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi 3. eleme turundaki maç programı belli oldu.

        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının 3. eleme turunda Başakşehir, Norveç ekibi Viking, Beşiktaş ise İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile mücadele edecek.

        Konferans Ligi 3. eleme turunda Beşiktaş ve Başakşehir'in maç programı şu şekilde:

        7 Ağustos Perşembe:

        20.00 Viking-İstanbul Başakşehir (Viking)

        21.45 St. Patrick's-Beşiktaş (Tallaght)

        13 Ağustos Çarşamba:

        19.00 İstanbul Başakşehir-Viking (Başakşehir Fatih Terim)

        14 Ağustos Perşembe:

        21.00 Beşiktaş-St. Patrick's (Tüpraş)

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