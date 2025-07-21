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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş, Vedat Okyar için anma töreni düzenledi - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş, Vedat Okyar için anma töreni düzenledi

        Beşiktaş Kulübü, eski kaptanlarından Vedat Okyar'ın vefatının 16. yılı sebebiyle anma töreni düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 13:01 Güncelleme: 21.07.2025 - 13:01
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        Vedat Okyar için anma töreni düzenlendi
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        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki törene Beşiktaş Genel Sekreteri Uğur Fora, Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Merve Öztopaloğlu, Vedat Okyar'ın ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

        Tören, Okyar için okunan dualarla sona erdi.

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