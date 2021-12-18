Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi A Grubu'nda Beşiktaş Vodafone ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Vodafone Park'taki karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. Mücadeleyi hakem Neslihan Muratdağı yönetecek.
BEŞİKTAŞ VODAFONE: 2 - FENERBAHÇE: 1
(11' Yağmur, 27' Arzu | 39' Kennya Cordner)
BEŞİKTAŞ VODAFONE: Fatma, Berna, Zeynep, Giovanna Santos, Cansu, Seda, Gizem, Elif, Mariana Santos, Arzu, Yağmur
TEKNİK DİREKTÖR: Mesut Kır
FENERBAHÇE: Ezgi, Merve, Narin, Nina, Cansu, Erin, Fatma, Mariana, Shameeka, Berdan, Kenya
TEKNİK DİREKTÖR: Nihan Su
İLK RESMİ MAÇ
Beşiktaş geçen sezonu şampiyon olarak tamamladı. Yönetim kurulunun kararıyla sezon başında kurulan Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı ise tarihindeki ilk resmi maça çıkacak.
Fenerbahçe gibi Galatasaray da kadın futbol takımını sezon başında kurdu. Sezon başında bu takımların da kurulmasıyla üç kulüp arasındaki derbi heyecanı kadın futbolunda da yaşanacak.
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