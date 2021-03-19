Beşiktaş'ın KAP'a yaptığı açıklama şöyle:

"Şirketimizin 23.12.2020 tarihinde gerçekleşen Genel Kurul Toplantı'sında Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesinin Yönetim Kurulu tarafından müzakere edilmesi ve Şirketimiz tarafından imzalanması Genel Kurul tarafından onaylanmıştı.

Şirketimiz, Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması tahtında T.C. Ziraat Bankası A.Ş., Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve DenizBank A.Ş.'den oluşan konsorsiyum ile Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi imzalamıştır. Yapılan sözleşme uyarınca ilk anapara ödemesi 31 Ağustos 2023, son anapara ödemesi ise 31 Mayıs 2030 tarihinde yapılacaktır. Bu sözleşme uyarınca, şirketimizin tüm finansal borçları Türk Lirası olarak belirlenmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur."