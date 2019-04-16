Beşiktaş’lı basketçi Semih Erden: Kendime göre kıyafet bulmakta zorlanıyorum

Beşiktaş’lı basketçi Semih Erden, önceki akşam Nişantaşı’ndaki bir giyim mağazasından çıkarken görüntülendi. Erden, "Kendime göre elbise ve kıyafet bulmakta zorlanıyorum. Buraya geldim, önümüzdeki yıl için şimdiden 3 tane deri mont siparişi verdim. Deri giymeyi çok seviyorum" dedi