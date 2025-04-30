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        Beşiktaş’ta gözler Disiplin Kurulu’nda!

        Beşiktaş'ta 12 Nisan'da gerçekleştirilen ve Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk ile eski başkan Hasan Arat arasında yaşanan tartışmanın damga vurduğu Divan Kurulu toplantısı için savunma süresi bugün doluyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.04.2025 - 12:48 Güncelleme: 30.04.2025 - 12:48
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        Beşiktaş'ta gözler Disiplin Kurulu'nda!
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        Beşiktaş’ın 12 Nisan’da gerçekleştirilen olaylı Divan Kurulu ile ilgili savunma süresi bugün doluyor.

        Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, kürsüde tartışma yaşadığı eski başkan Hasan Arat’a yumruk atmış, şoförü ve koruması olduğu belirtilen kişiler de aynı şekilde Arat’a saldırmıştı.

        Olaylar sahnenin arkasında da devam ederken Beşiktaş Disiplin Kurulu olayla ilgili soruşturma başlatmıştı.

        Olaya karışan tüm kişiler görüntüler detaylı bir şekilde incelenerek tespit edilirken kurul tarafından savunmaları istenmişti.

        Savunmalarla ilgili süre bugün sona eriyor. Savunma sürecinin tamamlanmasının ardından ise Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Akpınar ve üyeler olaylarla ilgili merakla beklenen kararını açıklayacak. Karar toplantısının 2 Mayıs Cuma günü yapılacağı bildirildi.

        Diğer yandan sosyal medya hesabından açıklama yapan Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Akpınar, verecekleri karara dair ortaya atılan iddialarla ilgili “Sevgili BEŞİKTAŞ'lılar, ‘Disiplin Kurulu karar verdi’ şeklindeki haber KESİNLİKLE GERÇEK DEĞİLDİR. Bu tip haberlere itibar edilmemesini rica ederim. Saygılarımla...” ifadelerini kullandı.

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