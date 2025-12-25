Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık Besin tüketiminden sonra ilk 90 dakikaya dikkat! | Sağlık Haberleri

        Besin tüketiminden sonra ilk 90 dakikaya dikkat!

        Halk arasında kurdeşen olarak bilinen ürtiker, en çok bahar aylarında görüldüğünü belirten Dermatoloji Uzmanı Dr. Gülbiye Güler, çeşitli uyaranlara bağlı olarak gelişen bir rahatsızlık olan ürtikerin uzun bir süre devam edilebileceğini söyledi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 10:42 Güncelleme: 25.12.2025 - 10:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Besin tüketiminden sonra ilk 90 dakikaya dikkat!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bahar aylarında özellikle solunum yollarıyla vücuda alınan polenlerinürtikere yol açtığını belirten Dermatoloji Uzmanı Dr. Gülbiye Güler, "Ürtiker daha derin dokuları tutarsa buna anjiyoödem denir. Bunda dudaklarda, göz kapaklarında, el ve ayak tabanlarında şişmeler meydana gelir. Deri dışında sindirim sistemi ve solunum yolları tutulumu olursa karın ağrısı, midede dolgunluk hissi gelişir. Solunum yollarında ise seste çatallanma hissi, yutkunurken takılma hissi, nefes darlığı ve hastada panik hali görülür. Anjiyoödemde hayati tehlike olabildiğindenacil müdahale gerektirir. Çok nadiren de anafilaksi ve hipotansiyon oluşabilir" dedi.

        Bazı antibiyotiklerin, ağrı kesici, antiinflamatuvar ve kas gevşeticiler ile radyo kontrast maddelerin en sık ürtiker yapan nedenler arasında yer aldığını aktaran Güler, "Özellikle ileri yaşta olan kişilerde sık gelişir ve ürtikerde ilaçlar mutlaka sorgulanmalıdır. Çocuk ve genç yaş gurubunda daha sık görülür. Besin alındıktan 90 dakikalık süre içinde genellikle gelişir. Paketli gıdalar, süt ve süt ürünleri, balık ve deniz ürünleri, yumurta, fındık, fıstık, çilek, muz, kivi, domates, çikolata ve baharatlar ürtiker yapan en sık karşılaştığımız gıdalardır" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gün Başlıyor - 22 Aralık 2025 (Tuğyan Gülter Habertürk'e Konuştu)

        Gün Başlıyor - 22 Aralık 2025 (

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bankalara olan borçlar için yapılandırma süresi uzatıldı
        Bankalara olan borçlar için yapılandırma süresi uzatıldı
        Dijital hizmetler vergisi düşürüldü
        Dijital hizmetler vergisi düşürüldü
        Şeytanın aklına gelmez! 29 koyunun karnında dikiş izi vardı!
        Şeytanın aklına gelmez! 29 koyunun karnında dikiş izi vardı!
        TSS'de primler ulaşılabilir
        TSS'de primler ulaşılabilir
        Fenerbahçe'nin ilk yarı karnesi: 20 yıl sonra ilk!
        Fenerbahçe'nin ilk yarı karnesi: 20 yıl sonra ilk!
        Uyuşturucu test sonuçlarını değiştirdiler! Aralarında 8 sağlık çalışanı vardı... Sıcak gelişme!
        Uyuşturucu test sonuçlarını değiştirdiler! Aralarında 8 sağlık çalışanı vardı... Sıcak gelişme!
        Hem eş hem kayınvalide... Çifte vahşet!
        Hem eş hem kayınvalide... Çifte vahşet!
        İlk önce hangisini görüyorsunuz?
        İlk önce hangisini görüyorsunuz?
        Tavuk büyüsü yaptılar
        Tavuk büyüsü yaptılar
        Mutluluklarını haykırdılar
        Mutluluklarını haykırdılar
        Vücudumuzun en güçlü hali hangi yaşta oluyor?
        Vücudumuzun en güçlü hali hangi yaşta oluyor?
        Grönland kime ait, Trump neden adaya ilgi gösteriyor ?
        Grönland kime ait, Trump neden adaya ilgi gösteriyor ?
        Emeklilikte bir haftalık fırsat
        Emeklilikte bir haftalık fırsat
        Sadettin Saran gözaltına alındı
        Sadettin Saran gözaltına alındı
        Kripto parada rekor hırsızlık: 2.7 milyar dolar
        Kripto parada rekor hırsızlık: 2.7 milyar dolar
        ABD Başkanı çocukların sorularını yanıtladı
        ABD Başkanı çocukların sorularını yanıtladı
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Epstein davasında bir milyonu aşkın belge!
        Epstein davasında bir milyonu aşkın belge!
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        2026'da burçları neler bekliyor?
        2026'da burçları neler bekliyor?