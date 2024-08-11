Beslenme şekli beyni nasıl etkiliyor?

Yenilen yiyeceklerin kalitesi ve çeşitliliği; genel beyin performansı, hafıza ve ruh hali üzerinde büyük bir önem taşıyor. Zihin-beden bağlantısı gerçektir; peki bu ne demek? Yani mideye ne konuluyorsa, beyin de o doğrultuda etkileniyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin, beyin sağlığını korumanın ve geliştirebilmenin en etkili yollarından birinin doğru beslenme olduğunu belirtiyor.

BATI TARZI BESLENME BEYNİ ZAYIFLATIYOR Dr. Seçkin, Batı usulü beslenmenin beyin üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini vurguladı ve şöyle devam etti: "Şekerle birlikte yenilen doymuş yağlar, beynin çalışmasını yavaşlatıyor. Kızarmış patates, kremalı pasta, çikolata gibi yiyeceklerle birlikte alınan şeker, bu olumsuz etkiyi daha da artırıyor. Bu durum uzun vadede beyin fonksiyonlarını zayıflatarak, zihinsel performansı düşürüyor." REKLAM

DİKKAT DAĞINIKLIĞI, ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ VE UNUTKANLIK NEDENİ Dr. Seçkin, doğru beslenmenin beyin sağlığı üzerindeki kritik rolünü bir kez daha hatırlatarak, "Beyin uykuda bile enerji harcıyor. Beynin en temel yakıtı ise şekerdir. Ancak kan şekerinin dengede tutulması şart. Beslenme alışkanlıklarını düzenleyerek, metabolizmayı ve beyin sağlığını korumak mümkündür. Çocukluk çağında sağlıklı beyin gelişimi için doğru beslenmek çok önemli. Yanlış beslenme alışkanlıkları insülin direncine yol açabiliyor. Erken yaşlarda karbonhidratlardan zengin bir beslenme, insülin direncine neden olarak beyin fonksiyonlarını olumsuz etkiliyor. İnsülin direnci, dikkat dağınıklığı, öğrenme güçlüğü ve unutkanlığa yol açıyor" dedi.

BU YİYECEKLER PSİKOLOJİYİ BOZUYOR Şekerden zengin işlenmiş gıdaların beyin üzerinde ciddi olumsuz etkileri olduğunu kaydeden Dr. Seçkin, bu tür gıdaların dopamin salgısını artırarak kısa süreli haz sağladığını, ancak uzun vadede bağımlılık ve psikolojik bozukluklara yol açabileceğini ifade etti. Seçkin, "Bu gıdalar, beyin probiyotiklerini bozarak depresyon, anksiyete ve kaygı bozukluğuna neden olabilir" dedi. AKDENİZ DİYETİ BEYİN İÇİN EN İYİSİ Akdeniz diyetinin, beyin sağlığı için en uygun beslenme türü olduğunu belirten Dr. Seçkin, "Batı diyetlerine kıyasla, Akdeniz diyeti depresif bozukluklar üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir ve hatta demans riskini bile azaltır. Çeşitli baklagiller, yeşillikler, zeytinyağı ve deniz ürünleri içeren bu diyet, beyin sağlığını destekler" ifadelerini kullandı.

BEYİN İÇİN DOĞRU YAKIT Beynin sevdiği bazı besinler var ve bunlar arasında liften zengin bitkisel besinler, işlenmemiş doğal yiyecekler, Omega-3 ve zeytinyağı gibi doymamış yağlar bulunuyor. Dr. Seçkin, bu tür besinlerin beyin onarımı ve işlevselliği için hayati önem taşıdığını sözlerine ekledi.