Bestemsu Özdemir: Arkadaşımız vesilesiyle tanıştık

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; oyuncu Bestemsu Özdemir, yeni sevgilisi emekli basketbolcu Ersin Görkem ile Gayrettepe'de objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özdemir, yeni birlikteliği hakkında konuştu.

"SİZ ÇEKİNCE HEYECANLEANIYOR"

Bestemsu Özdemir; "İlişkimiz başlayalı biraz oldu. Başladıktan bir süre sonra öğrendiniz. Bizi çekerken, onun heyecanını görünce çok eğleniyorum. Normalde canlı yayın yapıyor, zaten orada çok iyi ama burada heyecanlanıyor" dedi.

"KADERDE BU VARMIŞ"

Bir arkadaşları vesilesiyle tanıştıklarını söyleyen Bestemsu Özdemir; "Çok tesadüfen bir arkadaşımızın vesilesiyle tanıştık ama gerçekten tesadüf bir tanışma oldu. Sonrasında her şey çok güzel ilerledi. Biz de 'Kaderde bu varmış' dedik" ifadelerini kullandı.

Bestemsu Özdemir, ayrıca en yakın zamanda da Ersin Görkem ile beraber tatile gideceklerini dile getirdi.