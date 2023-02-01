Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bestemsu Özdemir ile Serkan Mehmet Durdu ayrıldı

Bir süredir aşk yaşayan Bestemsu Özdemir ile Serkan Mehmet Durdu, yollarını ayırdı. Evlenecekleri konuşulan çiftten Durdu’nun Özdemir’i takipten çıkması ve birlikte olan fotoğraflarını profilinden kaldırması ilişkinin bittiğini gözler önüne serdi

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Bestemsu Özdemir ile Serkan Mehmet Durdu ayrıldı - Magazin haberleri

    Oyuncu Bestemsu Özdemir, bir süre önce sevgilisi Serkan Mehmet Durdu’dan evlenme teklifi beklediğini açıklamıştı. Durdu da muhabirlerin sorularına, "Yakında olacak" diye yanıt vermişti.
  • Bestemsu Özdemir ile Serkan Mehmet Durdu ayrıldı - Magazin haberleri

    "EVET' DEDİM"

    Ardından yeni yılı Serkan Mehmet Durdu ile karşılayan Bestemsu Özdemir, sevgilisinden evlilik teklifi almıştı. Bir anda Özdemir'in önünde diz çöken Durdu, sevgilisine cebinden çıkardığı tektaşı uzatmıştı.

    Serkan Mehmet Durdu'nun teklifi karşısında gözyaşlarına hakim olamayan ünlü oyuncu, o anları da "Evet' dedim" notuyla sosyal medya hesabından yayınlamıştı.
  • Bestemsu Özdemir ile Serkan Mehmet Durdu ayrıldı - Magazin haberleri

    "BİR ŞEY DEĞİŞMEDİ" DEMİŞTİ

    Daha sonra konuyla alakalı konuşan ünlü oyuncu, "Aslında tekliften sonra bir şey değişmedi. Şu an sadece evlilik tarihini ve yerini konuşuyoruz. Tarihleri ve yeri netleştirmeye çalışıyoruz" demişti.

    AYRILDILAR

    Çiftin ilişkisiyle ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı. Yakın zamanda nikâh masasına oturmaları beklenen ikili, birlikte çekilen fotoğraflarını sosyal medyada profillerinden kaldırdı. Durdu'nun Özdemir'i takipten çıkması da 'ayrılık' haberlerini gündeme getirdi. Yollarını ayıran ikili, henüz konuyla alakalı bir açıklama yapmadı.
  • Bestemsu Özdemir ile Serkan Mehmet Durdu ayrıldı - Magazin haberleri

    "MUTLU OLAMIYORUM"

    Öte yandan oyuncu, geçtiğimiz ay muhabirlerin "Özel hayatınız nasıl gidiyor?" sorusuna, "Gitmiyor." yanıtını vermişti. Bestemsu Özdemir, ardından, "En çok dert yakındığım konu benimle alakalı olmaması... Ne yazık ki ilişki konusunda mutlu olamıyorum" ifadelerini kullanmıştı.
  • Bestemsu Özdemir ile Serkan Mehmet Durdu ayrıldı - Magazin haberleri

    "ARADIĞIM AŞKI BULDUM"

    "Aşktan yana yüzüm gülmüyor" açıklamasını yapan Bestemsu Özdemir, ardından, "Sanırım bu sefer aradığım aşkı buldum. Şans bu sefer benden yana gibi oldu" şeklinde konuşmuştu.
  • Bestemsu Özdemir ile Serkan Mehmet Durdu ayrıldı - Magazin haberleri

    KRİTERLERİNİ AÇIKLAMIŞTI

    Özdemir, ayrıca, Hülya Avşar'ın "Instagram'ı olan bir sevgili istemem. Sosyal medyada vakit geçiren erkekler bana göre değil" şeklindeki açıklamalarının hatırlatılmasından sonra şunları söylemişti:

    Bence Hülya Avşar son derece haklı. Sürekli fotoğraf çekilip, koyan erkek bana itici geliyor. Benim ilişkideki kriterim 'adam' olsun, 'insan' olsun...
  • Bestemsu Özdemir ile Serkan Mehmet Durdu ayrıldı - Magazin haberleri

    Bestemsu Özdemir
  • Bestemsu Özdemir ile Serkan Mehmet Durdu ayrıldı - Magazin haberleri

    Bestemsu Özdemir

     

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.