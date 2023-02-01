"BİR ŞEY DEĞİŞMEDİ" DEMİŞTİ



Daha sonra konuyla alakalı konuşan ünlü oyuncu, "Aslında tekliften sonra bir şey değişmedi. Şu an sadece evlilik tarihini ve yerini konuşuyoruz. Tarihleri ve yeri netleştirmeye çalışıyoruz" demişti.



AYRILDILAR



Çiftin ilişkisiyle ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı. Yakın zamanda nikâh masasına oturmaları beklenen ikili, birlikte çekilen fotoğraflarını sosyal medyada profillerinden kaldırdı. Durdu'nun Özdemir'i takipten çıkması da 'ayrılık' haberlerini gündeme getirdi. Yollarını ayıran ikili, henüz konuyla alakalı bir açıklama yapmadı.