Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerMagazin

Betizm kimdir, kaç yaşındadır? Betizm neden gündem oldu?

Sosyal medya platformu Instagramda yurtdışında çektiği videolar ile gündem olan Betizm kullanıcı isimli Betül Demirkaya, Twitter'da binlerce insan tarafından büyük tepki topladı. Peki Betizm kimdir, kaç yaşındadır? Betizm neden gündem oldu?

Betizm

Instagram'da "Betizmmm" kullanıcı isimli Betül Demirkaya, yurt dışı gezisinde çektiği videoları paylaştı. Genç kadının videolarına gelen tepkiler sonucunda kısa sürede Twitter'da bir numaraya yükseldi. Detaylar haberimizde...

BETİZM KİMDİR? NEDEN GÜNDEM OLDU?

 

22 yaşında yaklaşık iki senedir çektiği mizahi videolar ile bir milyon takipçi sayısına ulaşan ve üniversite öğrencisi olan Betül Demirkaya, kısa sürede ilgi odağı oldu.

Instagram'da "Betizmmm" kullanıcı isimli Betül Demirkaya, yurt dışı gezisinde çektiği videoları paylaştı.

Sosyal medyanın gündemine oturan videolarda Demirkaya, sokaktan geçen insanlara bağırdı.

Keman çalan sokak müzisyeninin yanına giden kadın bağırarak "Nikahına beni çağır sevgilim" diye şarkı söyledi. Müzisyenler, kadının şarkı söylemeye başlamasının ardından keman çalmayı bıraktı.

Genç kadının videolarına gösterilen tepkiler sonucunda, kısa sürede Twitter Türkiye gündeminde bir numaraya yükseldi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Jet Sosyete'nin Gündüz'ü Bartu Küçükçağlayan ile Merve Özgül evlendi
MAGAZİNEvlendiler!
Ünlülerin tatil pozları
MAGAZİNBodrum'un yıldızı
Kenan Işık'ın sağlık durumu nasıl? Kenan Işık'ın son durumu
MAGAZİNKenan Işık'ın son sağlık durumu nasıl?
Burcu Esmersoy kimdir? Burcu Esmersoy ve Berk Suyabatmaz boşandı mı?
MAGAZİNBurcu Esmersoy kimdir?
Mbaye Diagne muhabirlere saldırdı
MAGAZİNMbaye Diagne muhabirlere saldırdı
Billur Kalkavan'dan dikkat çeken açıklama: Anne olmak çok matah bir şey değil!
MAGAZİN"Anne olmak çok matah bir şey değil"
Hande Erçel kimdir? Hande Erçel'e kim 'Bazlama surat' dedi?
MAGAZİNHande Erçel kimdir?
Haluk Levent: Haluk ağabeyinizden isteyin yeter
MAGAZİN"Haluk ağabeyinizden isteyin yeter"
Scarlett Johansson: Woody Allen'a inanıyorum - Magazin haberleri 2019
MAGAZİN"Woody Allen'a inanıyorum"
Esra Akkaya oğluyla Londra'da! Bambaşka bir hayat - Magazin haberleri
MAGAZİNArtık bambaşka bir hayatı var

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X