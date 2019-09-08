Instagram'da "Betizmmm" kullanıcı isimli Betül Demirkaya, yurt dışı gezisinde çektiği videoları paylaştı. Genç kadının videolarına gelen tepkiler sonucunda kısa sürede Twitter'da bir numaraya yükseldi. Detaylar haberimizde...

BETİZM KİMDİR? NEDEN GÜNDEM OLDU?

22 yaşında yaklaşık iki senedir çektiği mizahi videolar ile bir milyon takipçi sayısına ulaşan ve üniversite öğrencisi olan Betül Demirkaya, kısa sürede ilgi odağı oldu.

Instagram'da "Betizmmm" kullanıcı isimli Betül Demirkaya, yurt dışı gezisinde çektiği videoları paylaştı.

Sosyal medyanın gündemine oturan videolarda Demirkaya, sokaktan geçen insanlara bağırdı.

Keman çalan sokak müzisyeninin yanına giden kadın bağırarak "Nikahına beni çağır sevgilim" diye şarkı söyledi. Müzisyenler, kadının şarkı söylemeye başlamasının ardından keman çalmayı bıraktı.

Genç kadının videolarına gösterilen tepkiler sonucunda, kısa sürede Twitter Türkiye gündeminde bir numaraya yükseldi.