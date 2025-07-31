Çocuk sürücü dehşeti! 2 kardeş öldü! Sakarya'da korkunç bir kaza meydana geldi. Olayda beton direğe çarpan otomobilde bulunan biri 14 ve biri de 10 yaşında olan 2 çocuk hayatını kaybetti. Dehşete düşüren kazada aracı 14 yaşındaki O.K.'nin kullandığı öğrenildi

Demirören Haber Ajansı Giriş: 31.07.2025 - 13:55 Güncelleme: 31.07.2025 - 14:01 facebook

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