Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Beton direğe çarptı! 2 çocuk öldü! | Son dakika haberleri

        Çocuk sürücü dehşeti! 2 kardeş öldü!

        Sakarya'da korkunç bir kaza meydana geldi. Olayda beton direğe çarpan otomobilde bulunan biri 14 ve biri de 10 yaşında olan 2 çocuk hayatını kaybetti. Dehşete düşüren kazada aracı 14 yaşındaki O.K.'nin kullandığı öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 13:55 Güncelleme: 31.07.2025 - 14:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çocuk sürücü dehşeti! 2 kardeş öldü!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde beton direğe çarpan otomobili kullanan O.K. (14) ve yanındaki kardeşi Y.K. (10), hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre kaza, saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Olayda bir otomobil, O.K.'nin kontrolünden çıkıp beton direğe çarptı.

        O.K. ve yanındaki kardeşi Y.K. araçta sıkıştı. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin çalışması sonucu kardeşler sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

        Sağlık ekibinin kontrolünde 2 kardeşin de yaşamlarını yitirdiği belirlendi. Kardeşlerin cansız bedenleri, Ferizli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sahte e-imza soruşturması! BTK, YÖK, MEB... Yüzlerce kişi sahte diploma aldı
        Sahte e-imza soruşturması! BTK, YÖK, MEB... Yüzlerce kişi sahte diploma aldı
        ICRYPEX'in sahibinin mal varlıklarına el konuldu
        ICRYPEX'in sahibinin mal varlıklarına el konuldu
        MTV'de son gün! Ödemeyene yaptırım yolda
        MTV'de son gün! Ödemeyene yaptırım yolda
        Osimhen Türk futbol tarihine geçti!
        Osimhen Türk futbol tarihine geçti!
        Katili polis söyledi!
        Katili polis söyledi!
        Ederson Galatasaray'a mı geliyor?
        Ederson Galatasaray'a mı geliyor?
        Kedi tüyünden ölüm iddiasına yalanlama geldi
        Kedi tüyünden ölüm iddiasına yalanlama geldi
        Gürültü uyarısında bulundu, göğsünden bıçaklandı!
        Gürültü uyarısında bulundu, göğsünden bıçaklandı!
        1000 çevik kuvvetli konser
        1000 çevik kuvvetli konser
        Bakan Ersoy açıkladı: Turizm gelirinde rekor
        Bakan Ersoy açıkladı: Turizm gelirinde rekor
        Altaylı 3 Ekim'de hakim karşısında
        Altaylı 3 Ekim'de hakim karşısında
        'İspanyol dansçısı' Saros'ta
        'İspanyol dansçısı' Saros'ta
        Uğur Dündar: Hamdi Ulukaya büyük vatanseverdir
        Uğur Dündar: Hamdi Ulukaya büyük vatanseverdir
        Schengen bölgesine yeni sınır kontrol sistemi
        Schengen bölgesine yeni sınır kontrol sistemi
        Özel: Cumhurbaşkanı adayı olmayacağım
        Özel: Cumhurbaşkanı adayı olmayacağım
        10 soruda Reels şampiyonu Ksamil
        10 soruda Reels şampiyonu Ksamil
        Beşiktaş zoru başarmak için sahada!
        Beşiktaş zoru başarmak için sahada!
        Demek ben klasik bir tidsoptimistim
        Demek ben klasik bir tidsoptimistim
        Forma fiyatında devler ligindeyiz
        Forma fiyatında devler ligindeyiz
        Her gün on binlerce mikroplastik parçacığı soluyoruz
        Her gün on binlerce mikroplastik parçacığı soluyoruz