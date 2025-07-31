Çocuk sürücü dehşeti! 2 kardeş öldü!
Sakarya'da korkunç bir kaza meydana geldi. Olayda beton direğe çarpan otomobilde bulunan biri 14 ve biri de 10 yaşında olan 2 çocuk hayatını kaybetti. Dehşete düşüren kazada aracı 14 yaşındaki O.K.'nin kullandığı öğrenildi
Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde beton direğe çarpan otomobili kullanan O.K. (14) ve yanındaki kardeşi Y.K. (10), hayatını kaybetti.
DHA'nın haberine göre kaza, saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Olayda bir otomobil, O.K.'nin kontrolünden çıkıp beton direğe çarptı.
O.K. ve yanındaki kardeşi Y.K. araçta sıkıştı. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin çalışması sonucu kardeşler sıkıştıkları yerden çıkarıldı.
Sağlık ekibinin kontrolünde 2 kardeşin de yaşamlarını yitirdiği belirlendi. Kardeşlerin cansız bedenleri, Ferizli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.